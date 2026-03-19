9 फीट नीचे गुफा में छिपी है हिंगलाज माता! जब रेलवे पुल बनाने में आया 'पहाड़ जैसा' संकट, पाक के 'बलूचिस्तान' से है कनेक्शन

Narmadapuram Hinglaj Mata Temple: हिंगलाज माता का शक्तिपीठ देशभर में पूजनीय है, जिसका मुख्य धाम बलूचिस्तान में स्थित है. मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के खर्राघाट में नर्मदा नदी के तट पर भी माता का एक प्राचीन मंदिर है.
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Narmadapuram Temple News: देशभर में पूजे जाने वाले शक्तिपीठों में हिंगलाज माता का विशेष महत्व माना जाता है. जहां एक तरफ इसका प्रमुख धाम बलूचिस्तान (पाकिस्तान) में स्थित है, तो वहीं मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भी माता हिंगलाज का एक प्राचीन और आस्था से जुड़ा मंदिर मौजूद है. यह मंदिर जिला मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर स्थित खर्राघाट में प्राकृतिक वातावरण के बीच बना हुआ है.
मंदिर की विशेषता यह है कि यहां जमीन से लगभग 9 फीट नीचे गुफा स्वरूप स्थान में माता की प्रतिमा विराजमान है, जो भक्तों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है. नवरात्रि के दोनों पर्व, चैत्र और शारदीय के दौरान यहां सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. स्थानीय मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि नवरात्र के अलावा भी पूरे वर्ष यहां भक्तों का आना-जाना लगा रहता है.
मंदिर के पुजारी पंडित भवानी शंकर तिवारी ने बताया कि यह स्थल पहले एक गुफा के रूप में था, जहां वर्षों पहले एक साधु निवास करते हुए पूजा-अर्चना किया करते थे. समय-समय पर कई संत और महात्मा भी यहां साधना के लिए पहुंचे. लेकिन वर्ष 1973 में आई भीषण बाढ़ ने इस क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. गुफा क्षतिग्रस्त हो गई और माता की प्रतिमा मिट्टी और रेत में दब गई, जिससे यहां पूजा-पाठ का क्रम भी बंद हो गया.
रेलवे प्रशासन की भी भूमिका
करीब दो दशक बाद, वर्ष 1993 में नर्मदा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा था. उस दौरान एक विशेष स्थान पर पुल का पिलर बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा था, जिससे काम में बाधा आ रही थी. कहा जाता है कि इसके बाद निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार ने पूजा-अर्चना की और उसी रात उन्हें संकेत मिला कि यह स्थान माता का है. इसके बाद वहां खुदाई कराई गई, जिसमें माता की प्रतिमा प्राप्त हुई. प्रतिमा मिलने के बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और इसके बाद पुल निर्माण का कार्य भी बिना किसी बाधा के पूरा हो सका. वर्तमान में यह मंदिर रेलवे क्षेत्र में आता है और इसके रखरखाव व सुधार कार्यों में रेलवे प्रशासन की भी भूमिका रहती है.
रिपोर्टः रोशन मिश्रा, नर्मदापुरम
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