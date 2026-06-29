नर्मदापुरम होम साइंस कॉलेज में घोटाला, बिना सामान मिले 9.47 लाख रुपये का घोटाला, 4 पर केस

जांच में खेल सामग्री नहीं मिली

जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेलकूद प्रोत्साहन मद से 9 लाख 47 हजार 518 रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि जिस खेल सामग्री का भुगतान हुआ, वह कॉलेज में मिली ही नहीं. आरोप है कि बिना सामग्री प्राप्त किए और बिना भौतिक सत्यापन के स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री भी कर दी गई. जांच टीम को मौके पर खेल सामग्री नहीं मिली, लेकिन एमपी ट्रेजरी के आईएफएमएस रिकॉर्ड में भुगतान दर्ज मिला. रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून 2026 को दो बिलों के आधार पर पूरी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी, जिसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई हुई.