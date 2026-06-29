Add Zee Business As A Preferred Source
App

नर्मदापुरम होम साइंस कॉलेज में घोटाला, बिना सामान मिले 9.47 लाख रुपये का घोटाला, 4 पर केस

Narmadapuram News: नर्मदापुरम के शासकीय होम साइंस कॉलेज में बिना खेल सामग्री प्राप्त हुए 9.47 लाख रुपये के भुगतान का मामला सामने आया है. जांच में अनियमितता मिलने पर प्राचार्य सहित चार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की आगे जांच जारी है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:46 PM IST
नर्मदापुरम होम साइंस कॉलेज में घोटाला, बिना सामान मिले 9.47 लाख रुपये का घोटाला, 4 पर केस
Image Credit: Narmadapuram Fraud CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दमोह में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, किराना दुकान से खाद-डीजल की कालाबाजारी उजागर
damoh news13 min ago
2
mandla news36 min ago
3
bhopal train1 hr ago
4
datia news3 hrs ago
5
khargone news3 hrs ago