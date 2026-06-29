नर्मदापुरम होम साइंस कॉलेज में घोटाला, बिना सामान मिले 9.47 लाख रुपये का घोटाला, 4 पर केस

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Narmadapuram Fraud Case: नर्मदापुरम के शासकीय होम साइंस कॉलेज में खेल सामग्री खरीदी के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है. आरोप है कि कॉलेज पहुंचे बिना ही खेल सामग्री का करीब साढ़े नौ लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया. तहसीलदार की जांच में अनियमितता उजागर होने के बाद अब प्राचार्य समेत चार लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
नर्मदापुरम के शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में खेल सामग्री खरीदी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी सरिता मालवीय की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने कॉलेज की प्राचार्य डॉ. कामिनी जैन, तत्कालीन भंडार शाखा प्रभारी, तत्कालीन लेखा शाखा प्रभारी और भोपाल की मेसर्स वैष्णवी इंटरप्राइजेज के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
जांच में खेल सामग्री नहीं मिली
जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेलकूद प्रोत्साहन मद से 9 लाख 47 हजार 518 रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि जिस खेल सामग्री का भुगतान हुआ, वह कॉलेज में मिली ही नहीं. आरोप है कि बिना सामग्री प्राप्त किए और बिना भौतिक सत्यापन के स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री भी कर दी गई. जांच टीम को मौके पर खेल सामग्री नहीं मिली, लेकिन एमपी ट्रेजरी के आईएफएमएस रिकॉर्ड में भुगतान दर्ज मिला. रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून 2026 को दो बिलों के आधार पर पूरी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी, जिसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई हुई.
4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
थाना प्रभारी गौरव बुंदेला ने बताया कि शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तहसीलदार महोदय के माध्यम से जांच की गई. इसके बाद थाना कोतवाली में अपराध कायम हुआ है, जिसमें धारा 420 और 318 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. चार लोगों के खिलाफ यह मामला खेल सामग्री खरीदी में अनियमितता और भुगतान से संबंधित है.
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