'फेंको मत, हमें दे दो', नवजातों की जान बचाने MP में अनूठी पहल, वन स्टॉप सेंटर के बाहर लगा पालना

नवजात शिशुओं को झाड़ियों, नदी के किनारों या सुनसान जगहों पर छोड़ दिए जाने की घटनाओं के बीच मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक दिल को छू लेने वाली पहल सामने आई है. नर्मदापुरम राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने वन स्टॉप सेंटर के बाहर नवजात शिशुओं के लिए एक पालना (cradle) लगाया है. सड़क किनारे लगे इस पालने के साथ एक संदेश भी है जो सीधे दिल को छूता है. "फेंको मत, हमें दे दो." इसका मकसद साफ है कि, मुश्किल हालात का सामना कर रही मां अपने नवजात शिशु को किसी असुरक्षित जगह पर छोड़ने के बजाय सुरक्षित देखरेख में सौंप दे. इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है.