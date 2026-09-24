'फेंको मत, हमें दे दो', नवजातों की जान बचाने MP में अनूठी पहल, वन स्टॉप सेंटर के बाहर लगा पालना

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नवजात शिशुओं को झाड़ियों, नदी के किनारों या सुनसान जगहों पर छोड़ दिए जाने की घटनाओं के बीच मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक दिल को छू लेने वाली पहल सामने आई है. नर्मदापुरम राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने वन स्टॉप सेंटर के बाहर नवजात शिशुओं के लिए एक पालना (cradle) लगाया है. सड़क किनारे लगे इस पालने के साथ एक संदेश भी है जो सीधे दिल को छूता है. "फेंको मत, हमें दे दो." इसका मकसद साफ है कि, मुश्किल हालात का सामना कर रही मां अपने नवजात शिशु को किसी असुरक्षित जगह पर छोड़ने के बजाय सुरक्षित देखरेख में सौंप दे. इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है.
वन स्टॉप सेंटर के बाहर लगा पालना
अक्सर पारिवारिक दबाव, आर्थिक तंगी, सामाजिक हालात या अन्य कारणों से महिलाएं अपने नवजात शिशु को अपने साथ नहीं रख पाती हैं. ऐसी स्थितियों में बच्चे को लावारिस छोड़ने के बजाय इस पालने का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पालने को वन स्टॉप सेंटर के बाहर इस तरह लगाया गया है कि नवजात शिशु को छोड़ने वाली महिला की पहचान गुप्त रहे. ऐसे मामलों में सेंटर की प्राथमिकता महिला से सवाल-जवाब करने या उसकी पहचान उजागर करने के बजाय बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी.
बाल कल्याण समिति (CWC) करेगी कानूनी प्रक्रिया
पालने में नवजात मिलने के बाद वन स्टॉप सेंटर की टीम तुरंत उसकी देखभाल करेगी. जरूरत पड़ने पर बच्चे को मेडिकल सुविधा दी जाएगी और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी. नवजात शिशु को लावारिस या छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा. सेंटर की टीम इस मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति यानी CWC को देगी. इसके बाद, समिति तय प्रक्रिया के अनुसार बच्चे को संरक्षण में लेने और उसके भविष्य के बारे में जरूरी फैसले लेगी.
नई ज़िंदगी और सुरक्षित भविष्य
नर्मदापुरम प्रशासन की यह पहल न केवल मासूम नवजातों को नई ज़िंदगी और सुरक्षित भविष्य देगी, बल्कि समाज के लिए एक अहम मिसाल भी कायम करेगी. उम्मीद है कि राज्य के दूसरे जिले भी इस नेक काम से प्रेरणा लेंगे और बेसहारा छोड़े गए बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसी ही कोशिशें करेंगे. सामाजिक बदनामी के डर और बेबसी से घिरी माताओं के लिए यह 'पालना' एक सुरक्षित ठिकाना साबित होगा, जो इन मासूमों को झाड़ियों के अंधेरे से निकालकर ज़िंदगी की रोशनी में लाएगा.
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