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'फेंको मत, हमें दे दो', नवजातों की जान बचाने MP में अनूठी पहल, वन स्टॉप सेंटर के बाहर लगा पालना

Narmadapuram News: नर्मदापुरम में नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए वन स्टॉप सेंटर के बाहर एक पालना लगाया गया है, जिस पर संदेश लिखा है कि, फेंको मत, हमें दे दो. कोई भी महिला अपनी पहचान बताए बिना यहां बच्चे को छोड़ सकती है.

Written ByAbhishek GourEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 24, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:52 AM IST
'फेंको मत, हमें दे दो', नवजातों की जान बचाने MP में अनूठी पहल, वन स्टॉप सेंटर के बाहर लगा पालना

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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