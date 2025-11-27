Advertisement
सावधान! शेयर मार्केट के नाम पर ठगी, भोपाल में टिफिन सेंटर चलाते पकड़े गए मां-बेटा, 15% मुनाफे का देते थे झांसा

Narmadapuram Share Market Scam: नर्मदापुरम में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाली महिला और उसके नाबालिग बेटे को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया. दोनों छह महीने से फरार थे और टिफिन सेंटर चलाकर छिपे थे. गिरफ्तारी के बाद कई नए पीड़ित सामने आए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:46 PM IST
Narmadapuram Scam News: नर्मदापुरम के आरसीसी मॉल में शेयर मार्केट का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाली मां और उसके नाबालिग बेटे को पुलिस ने छह महीने बाद पकड़ लिया है. दोनों आरोपी फरार होकर भोपाल के कोलार इलाके में फर्जी नाम से टिफिन सेंटर चलाते हुए छिपकर रह रहे थे. पुलिस ने महिला को सेंट्रल जेल और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है. गिरफ्तारी के बाद अब कई और पीड़ित सामने आ रहे हैं, जो अब तक डर या संकोच के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहे थे.

मामला तब सामने आया जब 17 मई 2025 को मालाखेड़ी के मंगलमय परिसर निवासी मोहित सिंह राजपूत ने शिकायत की कि आरसीसी मॉल में ‘प्रॉफिट बुल’ नाम से चल रहे ऑफिस में उन्हें निवेश पर 15% मुनाफे का भरोसा दिलाया गया था. मां और उसका नाबालिग बेटा खुद को बाजार विशेषज्ञ बताकर भरोसा जीत लेते थे. मोहित ने शुरुआती लाभ देखकर 32 लाख 37 हजार रुपए तक निवेश कर दिए, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों आरोपी अचानक मुनाफा देना बंद कर फरार हो गए.

7 महीने से तलाश में थी पुलिस
पुलिस लगातार सात महीने से इनकी तलाश कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि दोनों आरोपी भोपाल के कोलार क्षेत्र में किराए के मकान में टिफिन सेंटर चला रहे हैं और अपनी पहचान छिपाए हुए हैं. टीम ने रात में दबिश देकर पूरे सबूत जुटाए और मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों ने नकद और ऑनलाइन निवेश के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए वसूले थे. गिरफ्तारी के बाद पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस ने कहा कि कई निवेशक अब सामने आ रहे हैं, जो नकद राशि देने के कारण पहले शिकायत दर्ज कराने में हिचक रहे थे. टीम ने बताया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकमर बड़े पैमाने पर ठगी की है. कार्रवाई में एसडीओपी जितेन्द्र कुमार पाठक के निर्देशन में थाना प्रभारी कंचन ठाकुर व टीम ने अहम भूमिका निभाई. पुलिस अब सभी पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है.

