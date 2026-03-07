Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3132446
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhहोशंगाबाद

ईरान-इजरायल जंग से रुकी MP के चावल की रफ्तार, बंदरगाहों पर अटका बासमती, 60 प्रतिशत एक्सपोर्ट बंद

MP News-मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के कारण नर्मदापुरम के बासमती चावल का निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है. करोड़ों का चावल देश के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में फंस गया है. एक्सपोर्ट बंद होने के बाद व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है. माल का उठाव नहीं हो रहा है और गोदाम तेजी से भर रहे हैं. अब व्यापारियों को नुकसान होने का डर सता रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान-इजरायल जंग से रुकी MP के चावल की रफ्तार, बंदरगाहों पर अटका बासमती, 60 प्रतिशत एक्सपोर्ट बंद

Iran-Israel War Impact in MP-मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर अब मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले तक पहुंच गया है. ईरान-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बने युद्ध जैसे हालात के कारण नर्मदापुरम के बासमती चावल का निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है. हालात ऐसे हैं कि इटारसी और पिपरिया के राइस मिलों का करोड़ों रुपये का चावल देश के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में फंस गया है. पिछले 6 दिनों से एक्सपोर्ट बंद होने के कारण राइस मिलों में माल का उठाव नहीं हो पा रहा और गोदाम तेजी से भरते जा रहे हैं.

बड़ी मात्रा में चावल होता है एक्सपोर्ट
दरअसल, नर्मदापुरम जिले से रोजाना बड़ी मात्रा में बासमती चावल खाड़ी देशों में भेजा जाता है. आम दिनों में इटारसी और आसपास के कारखानों से करीब 20 से 25 टन बासमती चावल रोजाना गल्फ देशों के लिए रवाना होता है, जबकि पूरे जिले से करीब 1200 टन चावल का निर्यात होता है. लेकिन युद्ध के चलते समुद्री रास्तों पर असर पड़ने से निर्यात अचानक बंद हो गया है, जिससे कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

खाड़ी देशों में चावल की है मांग
खाड़ी देशों में नर्मदापुरम के बासमती चावल की जबरदस्त मांग रहती है. ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत और दुबई जैसे देशों में शेखों की बिरयानी से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक इसी चावल का इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि जिले का लगभग 60 प्रतिशत चावल इन देशों में सप्लाई किया जाता है. लेकिन मौजूदा हालात में चावल की खेप या तो समुद्र में अटकी हुई है या फिर बंदरगाहों पर खड़ी है. ऐसे में अब व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है और नुकसान का डर सताने लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

व्यापारियों के साथ किसानों की चिंता बढ़ी
नर्मदापुरम के चावल कारोबारी पंकज अग्रवाल के मुताबिक जिले के निर्यातकों का करोड़ों रुपये का चावल पोर्ट और समुद्री रास्तों में फंसा हुआ है. कई ट्रक जो फैक्ट्रियों से बंदरगाह के लिए निकल चुके थे, उन्हें भी वापस लौटना पड़ा है. गोदाम पहले से ही ओवरस्टॉक से भर गए हैं और अब नए माल का उत्पादन भी रोकना पड़ रहा है. इसका असर सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों और किसानों तक भी पहुंच गया है. राइस मिलों में उत्पादन बंद होने से मजदूर खाली बैठे हैं और उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. वहीं मंडियों में धान के दाम भी गिरने लगे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

एमपी में दिख रहा जंग का असर
कारोबारियों का कहना है कि अगर अगले 15 दिनों तक यही स्थिति बनी रही तो नर्मदापुरम का बासमती चावल उद्योग गंभीर संकट में आ सकता है. बासमती सेला 1509, 1121, सुगंधा और शरबती जैसी किस्मों की खाड़ी देशों में भारी मांग रहती है, लेकिन जंग के कारण इनकी खेप बंदरगाहों और समुद्र में फंसकर रह गई है. साफ है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग अब मध्य प्रदेश के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की कमर तोड़ने लगी है.

यह भी पढ़ें-ईरान-इजरायल जंग के बीच MP में कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? क्या सच में है किल्लत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmadhya pradesh newsNarmadapuram news

Trending news

mp news
ईरान-इजरायल जंग से रुकी MP के चावल की रफ्तार, बंदरगाहों पर अटका बासमती, गिर रहे दाम
mp news
ईरान-इजरायल जंग के बीच MP में कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? क्या सच में है किल्लत
mp news
MP Breaking News Live- PM किसान योजना की किस्त पर बड़ा अपडेट, स्लॉटर हाउस मामले में SIT का बड़ा खुलासा, पढ़िए सभी बड़ी खबरें
mp news
पुलिया से नीचे गिरी गर्भवती महिला, बेटी को दिया जन्म, दोनों की बची जान
mp news
झगड़ा शांत कराया, तो दबंगों ने युवक को गाड़ी में डाल किया अगवा, एक घंटे तक तक पीटा
mp news
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, एमपी में जानिए कितनी बढ़ी कीमत
indore news
इंदौर का उद्योगपति ठगी का शिकार, हांगकांग करंसी में 5 लाख ट्रांसफर
raipur news
रायपुर की बेटी ने UPSC में AIR-35 पाकर रचा इतिहास, छत्तीसगढ़ी साड़ी से हैं कनेक्शन
Latest Ujjain News
50 रुपये के पार्किंग विवाद में पर्यटक परिवार से मारपीट, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
mp news
चुनाव से पहले एमपी में बड़ा खेल! सरकार ने फंड पर लगाई रोक, जानिए कब होंगे चुनाव?