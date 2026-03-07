ईरान-इजरायल जंग से रुकी MP के चावल की रफ्तार, बंदरगाहों पर अटका बासमती, 60 प्रतिशत एक्सपोर्ट बंद

Iran-Israel War Impact in MP-मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर अब मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले तक पहुंच गया है. ईरान-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बने युद्ध जैसे हालात के कारण नर्मदापुरम के बासमती चावल का निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है. हालात ऐसे हैं कि इटारसी और पिपरिया के राइस मिलों का करोड़ों रुपये का चावल देश के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में फंस गया है. पिछले 6 दिनों से एक्सपोर्ट बंद होने के कारण राइस मिलों में माल का उठाव नहीं हो पा रहा और गोदाम तेजी से भरते जा रहे हैं.

बड़ी मात्रा में चावल होता है एक्सपोर्ट

दरअसल, नर्मदापुरम जिले से रोजाना बड़ी मात्रा में बासमती चावल खाड़ी देशों में भेजा जाता है. आम दिनों में इटारसी और आसपास के कारखानों से करीब 20 से 25 टन बासमती चावल रोजाना गल्फ देशों के लिए रवाना होता है, जबकि पूरे जिले से करीब 1200 टन चावल का निर्यात होता है. लेकिन युद्ध के चलते समुद्री रास्तों पर असर पड़ने से निर्यात अचानक बंद हो गया है, जिससे कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

खाड़ी देशों में चावल की है मांग

खाड़ी देशों में नर्मदापुरम के बासमती चावल की जबरदस्त मांग रहती है. ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत और दुबई जैसे देशों में शेखों की बिरयानी से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक इसी चावल का इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि जिले का लगभग 60 प्रतिशत चावल इन देशों में सप्लाई किया जाता है. लेकिन मौजूदा हालात में चावल की खेप या तो समुद्र में अटकी हुई है या फिर बंदरगाहों पर खड़ी है. ऐसे में अब व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है और नुकसान का डर सताने लगा है.

व्यापारियों के साथ किसानों की चिंता बढ़ी

नर्मदापुरम के चावल कारोबारी पंकज अग्रवाल के मुताबिक जिले के निर्यातकों का करोड़ों रुपये का चावल पोर्ट और समुद्री रास्तों में फंसा हुआ है. कई ट्रक जो फैक्ट्रियों से बंदरगाह के लिए निकल चुके थे, उन्हें भी वापस लौटना पड़ा है. गोदाम पहले से ही ओवरस्टॉक से भर गए हैं और अब नए माल का उत्पादन भी रोकना पड़ रहा है. इसका असर सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों और किसानों तक भी पहुंच गया है. राइस मिलों में उत्पादन बंद होने से मजदूर खाली बैठे हैं और उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. वहीं मंडियों में धान के दाम भी गिरने लगे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

एमपी में दिख रहा जंग का असर

कारोबारियों का कहना है कि अगर अगले 15 दिनों तक यही स्थिति बनी रही तो नर्मदापुरम का बासमती चावल उद्योग गंभीर संकट में आ सकता है. बासमती सेला 1509, 1121, सुगंधा और शरबती जैसी किस्मों की खाड़ी देशों में भारी मांग रहती है, लेकिन जंग के कारण इनकी खेप बंदरगाहों और समुद्र में फंसकर रह गई है. साफ है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग अब मध्य प्रदेश के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की कमर तोड़ने लगी है.

