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नर्मदापुरम चौपाटी पर 'लॉकडाउन'! बर्गर-मोमोज की 38 दुकानें बंद, जानिए क्या है पूरी वजह?

Narmadapuram Chaupati News: अमेरिका-इजराइन और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश के कई शहरों में दिखाई दे रहा है. वहीं नर्मदापुरम के चौपाटी में लॉकडाउन जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं. आइए इसके पीछे की वजह के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:49 PM IST
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Narmadapuram Chaupati News
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Iran-Israel War Impact in MP: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव का असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका प्रभाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है. अंतरराष्ट्रीय तनाव के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर पड़ा है. मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम चौपाटी में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है. जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई लगभग बंद हो गई है, जिसके चलते छोटे होटल और फूड स्टॉल संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. हालात यह हैं कि शहर की मशहूर चौपाटी, जहां रोज सैकड़ों लोग खाने-पीने के लिए पहुंचते थे, अब बंद होने की कगार पर है.

नर्मदापुरम की चौपाटी, जहां हर शाम खाने-पीने के शौकीनों की भीड़ उमड़ती थी, इन दिनों सूनी नजर आ रही है. यहां लगने वाली करीब 40 छोटी-बड़ी दुकानों में से 38 दुकानों को कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण बंद करना पड़ा है. सिर्फ दो दुकानें ही फिलहाल खुली हैं, जिनके पास भी महज 7 से 8 दिनों का गैस स्टॉक बचा हुआ है.

चौपाटी पूरी तरह बंद
वहीं इस चौपाटी के दुकानदारों का कहना है कि कई दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है. गैस खत्म होने के बाद वे मजबूरी में अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं. अगर जल्द ही सिलेंडर नहीं मिले तो बची हुई दो दुकानें भी बंद हो जाएंगी. चौपाटी पर कारोबार करने वाले अधिकांश लोग छोटे व्यापारी हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह इन दुकानों पर निर्भर है. दुकानों के बंद होने से इन व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और परिवार चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है. अगर जल्द ही कमर्शियल गैस की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो नर्मदापुरम की यह रौनक भरी चौपाटी पूरी तरह बंद हो सकती है और दर्जनों छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट गहरा सकता है.

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दुकानों ने क्या कहा ?
वहीं दुकानदार का कहना है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है. इस कारण से सिलेंडर नहीं आ पा रहे हैं. और सभी काम सिलेंडर पर ही होता है. अभी हम लोगों को घर पर तंदूर भट्टी चालू करनी पड़ी है, जिस पर हम सामान बना रहे हैं. आगे बताया कि दुकान पर हमारे यहां बिल्कुल स्लो पर चलती है. तो यह कम 12-15 दिन आराम से चल जाती है. लेकिन अभी मेरे पास 8 से 10 दिन की गैस स्टॉक में बची हुई है. 

रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम

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