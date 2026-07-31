किसानों की मेहनत पर फेरी 'मिट्टी', मूंग की 62 हजार बोरियों ने खोली पोल, जानिए नर्मदापुरम में कैसे हुआ 28 करोड़ का झोल?

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Narmadapuram Moong Procurement Scam Case: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरकारी मूंग की सुरक्षा जिन हाथों में थी, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बता दें कि गुराड़िया कला स्थित कनकधारा वेयरहाउस में करोड़ों रुपये की सरकारी मूंग के भंडारण में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासन को हिला कर रख दिया है. जांच में खुलासा हुआ है कि कई बोरियों में मूंग की जगह मिट्टी पाई गई है. शुरुआती जांच के बाद जिला प्रशासन ने तीन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ माखन नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, पूरे मामले में करीब 28 करोड़ 14 लाख रुपये की आर्थिक नुकसान बताया
जा रहा है.
वहीं नर्मदापुरम कलेक्टर के निर्देशानुसार एक जांच दल का भी गठन कर दिया गया है. जिसने कनकधारा वेयरहउस में रखी मूंग की 62 हजार 862 बोरियों का निरीक्षण किया है. इस दौरान 23 स्टैक की जांच की तक को कई बोरियों में भारी गड़बड़ी सामने आई है. इसके बाद पूरे वेयरहाउस को सील कर सैंपल को प्रयोगशाला में भेज दिया गया है. लैब रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-24 और 2024-25 के दौरान संग्रहित मार्कफेड की मूंग में मिट्टी मिलने की भी पुष्टि हुई है. जांच में पता चला है कि 31 हजार 298.89 क्विटंल मूंग खराब पाई गई है. जैसे ही प्रशासन को पता चला कि मूंग गड़बड़ी में लगभग 28 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. उसके बाद से वेयरहाउस में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
इसमें गड़बड़ी कैसे हुई
मिली जानकारी के मुताबिक, जांच रिपोर्ट के आधार पर वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक वासुदेव दावंडे, तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्याम होसले समेत कनकधारा वेयरहाउस के संचालक तारेश पुरोहित के खिलाफ माखन नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले की जांच एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने की है. जांच टीम में डिप्टी कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी, उप संचालक कृषि औ जिला विपणन अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल थे. अब पुलिस और प्रशान इस बात की जांच कर रहा है, कि इसमें गड़बड़ी हुई कैसे? इस भारी हेरफेर के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है.
कलेक्टर के कड़े रुख
इस पूरे मामले पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा का कहना है कि किसानों से खरीदी गई उच्च गुणवत्ता की मूंग को लेकर शिकायत मिलने के बाद जांच कराई थी, जिसमें कई बड़ी खामियां सामने आई हैं. उन्होंने साफ कहा कि सरकारी उपार्जन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं प्रशासन का कहना है कि किसानों की उपज की गुणवत्ता और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा प्राथमिकता है. अगर जांच मेंकोई भी अन्य व्यक्ति भी सरकारी भंडारण या उपार्जित फसल को नुकसान पहुंचाने में दोषी पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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