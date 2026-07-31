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किसानों की मेहनत पर फेरी 'मिट्टी', मूंग की 62 हजार बोरियों ने खोली पोल, जानिए नर्मदापुरम में कैसे हुआ 28 करोड़ का झोल?

Narmadapuram Farmer News: नर्मदापुरम जिले में सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं. जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरकारी मूंग में 28 करोड़ की भारी गड़बड़ी सामने आई है. इस मामले में अब तक तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

Written ByAbhishek GourEdited ByManish kushawah
Published: Jul 31, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:38 PM IST
किसानों की मेहनत पर फेरी 'मिट्टी', मूंग की 62 हजार बोरियों ने खोली पोल, जानिए नर्मदापुरम में कैसे हुआ 28 करोड़ का झोल?
Image Credit: AI Generated Images

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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