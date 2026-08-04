इटारसी में दिनदहाड़े दुकानदार पर जानलेवा हमला, नकाबपोश बदमाशों ने रॉड-चाकू से किया वार

Itarsi News: नर्मदापुरम जिले के इटारसी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच चाकूबाजी की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर के मालवीयगंज क्षेत्र में दिनदहाड़े तीन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक साइकिल दुकान संचालक पर लोहे की रॉड और चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक का कहना है कि आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधकर पैदल आए थे. उन्होंने पहले सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, फिर कमर के नीचे चाकुओं से हमला कर दिया. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं.