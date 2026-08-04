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इटारसी में दिनदहाड़े दुकानदार पर जानलेवा हमला, नकाबपोश बदमाशों ने रॉड-चाकू से किया वार

Narmadapuram Crime News: नर्मदापुरम के इटारसी में तीन नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े साइकिल दुकानदार गौरव राठौर पर लोहे की रॉड और चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात CCTV में कैद हुई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Written ByAbhishek GourEdited ByManish kushawah
Published: Aug 04, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:20 PM IST
इटारसी में दिनदहाड़े दुकानदार पर जानलेवा हमला, नकाबपोश बदमाशों ने रॉड-चाकू से किया वार
Image Credit: ZEE MEDIA

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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