इटारसी में दिनदहाड़े दुकानदार पर जानलेवा हमला, नकाबपोश बदमाशों ने रॉड-चाकू से किया वार

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Itarsi News: नर्मदापुरम जिले के इटारसी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच चाकूबाजी की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर के मालवीयगंज क्षेत्र में दिनदहाड़े तीन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक साइकिल दुकान संचालक पर लोहे की रॉड और चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक का कहना है कि आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधकर पैदल आए थे. उन्होंने पहले सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, फिर कमर के नीचे चाकुओं से हमला कर दिया. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, बालाजी मंदिर के पीछे आसफाबाद मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय गौरव राठौर, पिता जयकुमार राठौर, मालवीयगंज स्थित अपनी साइकिल दुकान पर मौजूद थे. इसी दौरान अचानक मुंह पर कपड़ा बांधे तीन अज्ञात बदमाश दुकान में घुसे और गौरव पर लोहे की रॉड और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक नकाबपोश हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुके थे.
कानून व्यवस्था पर सवाल
घटना के तुरंत बाद स्थानीय नागरिकों और परिजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल गौरव राठौर को तत्काल शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है. घायल की जांघ पर कई जगह चाकू के गहरे घाव हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि नकाबपोश बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने शहर की कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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