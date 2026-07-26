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नर्मदापुरम में अंडे के ठेले में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 झुलसे, आरक्षक भी घायल

Narmadapuram News: नर्मदापुरम के पुरानी इटारसी में श्रीराम मेडिकल के पास अंडे के ठेले में लगी भीषण आग के दौरान गैस सिलेंडर फट गया. धमाके में चार लोग झुलस गए, जिनमें इटारसी थाने के आरक्षक राजकुमार चौहान भी शामिल हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.

Written ByAbhishek GourEdited ByManish kushawah
Published: Jul 26, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:24 PM IST
नर्मदापुरम में अंडे के ठेले में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 झुलसे, आरक्षक भी घायल
Image Credit: AI Generated Images

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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