नर्मदापुरम में अंडे के ठेले में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 झुलसे, आरक्षक भी घायल

Itarsi Cylinder Blast: नर्मदापुरम जिले के पुरानी इटारसी क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब श्रीराम मेडिकल के पास सड़क किनारे लगे एक अंडे के ठेले में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ठेले ने विकराल रूप ले लिया. मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसी दौरान ठेले में रखा गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके तक इसकी गूंज सुनाई दी. अचानक हुए इस ब्लास्ट से मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.