नर्मदापुरम में अंडे के ठेले में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 झुलसे, आरक्षक भी घायल

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Itarsi Cylinder Blast: नर्मदापुरम जिले के पुरानी इटारसी क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब श्रीराम मेडिकल के पास सड़क किनारे लगे एक अंडे के ठेले में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ठेले ने विकराल रूप ले लिया. मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसी दौरान ठेले में रखा गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके तक इसकी गूंज सुनाई दी. अचानक हुए इस ब्लास्ट से मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.
सिलेंडर के टुकड़े लगने और आग की चपेट में आने से चार लोग झुलस गए. घायलों में राहत कार्य में मदद कर रहे इटारसी थाने के आरक्षक राजकुमार चौहान भी शामिल हैं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया और घटना की सूचना पुलिस व प्रशासन को दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तेज किया गया.
हादसे में कई लोग घायल
घटना शहर के व्यस्ततम इलाके श्रीराम मेडिकल के सामने की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क किनारे लगे अंडे के ठेले पर अचानक आग भड़क उठी. आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन इसी दौरान ठेले पर रखा घरेलू गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया. विस्फोट इतना जोरदार था कि मौके पर मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए. आग से झुलसने के साथ ही सिलेंडर के टुकड़े लगने से कई लोग घायल हुए.
घायलों का इलाज जारी
हादसे के बाद घायलों को तत्काल शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बना रहा और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि पूरे मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा जुटाई जा रही है.
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