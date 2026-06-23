Add Zee Business As A Preferred Source
App

कफन ओढ़कर ताबूत में लेटा कांग्रेस नेता, इटारसी अस्पताल की बदहाली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन

Itarsi Hospital Protest News: इटारसी अस्पताल की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस नेता गज्जू तिवारी ने ताबूत में लेटकर प्रदर्शन किया. डॉक्टरों की कमी, बंद वेंटिलेटर और आईसीयू शुरू करने की मांग उठाई. अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:40 PM IST
कफन ओढ़कर ताबूत में लेटा कांग्रेस नेता, इटारसी अस्पताल की बदहाली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन
Image Credit: Itarsi News

About the Author

Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चंबल में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बैठक में मास्टर प्लान तैयार
Morena news2 hrs ago
2
satna news12:09 PM IST
3
Mohan Yadav11:35 AM IST
4
bjp president hemant khandelwal9:38 AM IST
5
Mohan Yadav9:38 AM IST