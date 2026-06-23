कफन ओढ़कर ताबूत में लेटा कांग्रेस नेता, इटारसी अस्पताल की बदहाली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन

भले ही मेरे साथ बुरा हो जाए

उन्होंने आगे कहा कि भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो इटारसी और गांवों की आम जनता के साथ कुछ बुरा नहीं होगा. भले ही मेरे साथ बुरा हो जाए. आज यहां आईसीयू चालू हो, डॉक्टरों की उपलब्धता हो, ड्यूटी वाले डॉक्टर पूरे समय आएं और अस्पताल से कोई भी मरीज बिना इलाज के न जाए. यहां सबसे ज्यादा जरूरत पैरा मेडिकल स्टाफ की है. उन्होंने पत्रकारों से भी निवेदन करते हुए कहा कि इस मुद्दे को उठाएं. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सोई सरकार और बीजेपी का झंडा जेब में रखकर काम करने वाले अधिकारी जागें.