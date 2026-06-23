कफन ओढ़कर ताबूत में लेटा कांग्रेस नेता, इटारसी अस्पताल की बदहाली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन

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Itarsi News: नर्मदापुर जिले के इटारसी के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस नेता का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला. अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, बंद वेंटिलेटर और आईसीयू यूनिट शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता गज्जू तिवारी ताबूत में लेटकर और कफन ओढ़कर अस्पताल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. इस अनोखे विरोध ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
इटारसी के शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के बाहर उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब कांग्रेस नेता गज्जू तिवारी लकड़ी के ताबूत में लेटकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस नेता गज्जू तिवारी ने बताया कि यह प्रदर्शन करते-करते हम लोग थक गए हैं. सैकड़ों ज्ञापन दिए. धरना, प्रदर्शन, रैली, नंगे पैर ज्ञापन, फुटनेट लेकर ज्ञापन, दो-दो बार भूख हड़ताल, आमरण अनशन, जल सत्याग्रह, पांच हजार पोस्टकार्ड और यहां तक कि अस्पताल के अधीक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक, हमने अपनी जितनी क्षमता थी सब कुछ लगाया.
मरीजों को रेफर न किया जाए
उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में जो डॉक्टर आए, जो सुविधाएं मिलीं, उन सुविधाओं का उपयोग कराया जाए. अभी भी इलाज के लिए कई लोगों को रेफर कर दिया जाता है, जिनकी स्थिति गंभीर हो जाती है. हम चाहते हैं कि मरीजों को रेफर न किया जाए, उनका इलाज यहीं किया जाए, जिससे उन्हें मरना न पड़े. लोगों को जान न गंवानी पड़े. मैं यहां जिस स्थिति में आया हूं, यह बहुत पीड़ादायक स्थिति है. मेरे धर्म में इसे अपशगुन भी कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं यह काम कर रहा हूं.
भले ही मेरे साथ बुरा हो जाए
उन्होंने आगे कहा कि भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो इटारसी और गांवों की आम जनता के साथ कुछ बुरा नहीं होगा. भले ही मेरे साथ बुरा हो जाए. आज यहां आईसीयू चालू हो, डॉक्टरों की उपलब्धता हो, ड्यूटी वाले डॉक्टर पूरे समय आएं और अस्पताल से कोई भी मरीज बिना इलाज के न जाए. यहां सबसे ज्यादा जरूरत पैरा मेडिकल स्टाफ की है. उन्होंने पत्रकारों से भी निवेदन करते हुए कहा कि इस मुद्दे को उठाएं. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सोई सरकार और बीजेपी का झंडा जेब में रखकर काम करने वाले अधिकारी जागें.
आश्वासन के बाद खत्म धरना
वहीं जब मामले की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार स्वीटी चौहान और अस्पताल अधीक्षक मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगें सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि अस्पताल में जल्द डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, आईसीयू यूनिट शुरू कराने और बंद वेंटिलेटर चालू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल के अधीक्षक महोदय ने इस विषय में उन्हें आश्वासन दिया है कि एक महीने के भीतर, जुलाई माह में आईसीयू की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और उसे शुरू भी कर दिया जाएगा.
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