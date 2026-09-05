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नर्मदापुरम में PMGSY की सड़कें बदहाल, गड्ढों से परेशान ग्रामीणों ने फोरलेन पर किया चक्काजाम, एंबुलेंस भी फंसी

Itarsi Road News: इटारसी से लोहारिया तक प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क बदहाली होने के चलते नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया. करीब 20 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा. इस दौरान गंभीर महिला मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस भी जाम में फंस गई.

Written ByAbhishek GourEdited ByManish kushawah
Published: Sep 05, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:20 AM IST
नर्मदापुरम में PMGSY की सड़कें बदहाल, गड्ढों से परेशान ग्रामीणों ने फोरलेन पर किया चक्काजाम, एंबुलेंस भी फंसी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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