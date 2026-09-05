नर्मदापुरम में PMGSY की सड़कें बदहाल, गड्ढों से परेशान ग्रामीणों ने फोरलेन पर किया चक्काजाम, एंबुलेंस भी फंसी

पेचवर्क कराने की मांग

ग्रामीणों ने तत्काल पेचवर्क शुरू कराने की मांग करते हुए अधिकारियों से इसका लिखित आश्वासन भी मांगा. लेकिन जब एसडीएम ने लिखित में आश्वासन देने से इनकार किया तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण फोरलेन पर पहुंच गए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों ने जिम्मेदार विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. करीब 20 मिनट तक फोरलेन का एक हिस्सा पूरी तरह बाधित रहा.



जाम में फंसी एंबुलेंस

चक्काजाम के दौरान एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई. एंबुलेंस में गंभीर हालत में एक महिला मरीज सवार थी. मौके पर तैनात पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस को जाम से बाहर निकलवाया. स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. इसके बाद एसडीएम निलेश शर्मा ने जिम्मेदार विभाग के अधिकारी से चर्चा की और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आज शाम या कल सुबह से सड़क पर पेचवर्क का काम शुरू कर दिया जाएगा. प्रशासन के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना चक्काजाम समाप्त कर दिया. हालांकि, ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि यदि सड़क का काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे.