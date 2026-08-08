त्योहारों से पहले हो जाएं सावधान! नर्मदापुरम में 712 किलो नकली घी जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

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Itarsi News: त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने घी के कारोबार पर शिकंजा कस दिया है. इटारसी में शनिवार को हुई कार्रवाई में 212 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया है. खाद्य सुरक्षा टीम ने दो प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए घी के 5 नमूने भी लिए हैं. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और कलेक्टर के निर्देश पर दूध एवं दुग्ध उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बी.एस. धाकड़ और कमलेश एस. दियावार ने चावल लाइन, इटारसी स्थित मेसर्स श्री नारायण गौरीशंकर बांगड़ और बड़कुल ब्रदर्स का औचक निरीक्षण किया. कार्रवाई के दौरान ब्रजवासी घी और डेयरी बेस्ट घी के कुल 5 नमूने लिए गए. घी की गुणवत्ता को लेकर संदेह के चलते जनहित में करीब 212 किलो घी जब्त कर लिया गया.
इटारसी की आज की कार्रवाई को मिलाकर नर्मदापुरम और इटारसी में पिछले तीन दिनों के दौरान करीब 712 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया है. जब्त घी की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है. खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि घी में मिलावट कर उसे शुद्ध घी के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा है. शिकायतों के बाद विभाग ने दूध और दुग्ध उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया और अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान बाजार में करीब 510 रुपये प्रति किलो की कीमत पर घी बेचे जाने की जानकारी भी सामने आई है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने त्योहारों के सीजन में बिक रहे घी की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल जब्त घी के नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. आगे की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप की जाएगी. खाद्य सुरक्षा प्रशासन का अभियान यहीं रुकने वाला नहीं है. विभाग ने साफ किया है कि त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
338 किलो माल को जब्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश एस. दियावार का कहना है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर कार्रवाई की जा रही है. शासन के निर्देशों के अनुसार कई घी के अमानक पाए जाने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में घी की जांच की जा रही है. इसी क्रम में हमने आज बांगड़ जी की शॉप पर डेयरी बेस्ट और बड़कुल जी की शॉप पर ब्रजवासी घी के सैंपल लिए हैं. इसे जब्त करते हुए 212 किलो घी जब्त किया गया है. इसके सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर हमने पिछले महीने से कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें कुछ घी में एक्स्ट्रा नेट फैट और अन्य चीजें पाई गई हैं. कंट्रोलर महोदय के सख्त निर्देश हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के घी की जांच निरंतर की जाए. सभी घी की टेस्टिंग होने के बाद संबंधित निर्माता के विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे. लास्ट डेट में भी हमने होशंगाबाद और इटारसी में कार्रवाई की है. कल वहां से 162 किलो घी हमने जब्त किया था. होशंगाबाद में और उसके ठीक पहले भी एक रात में हमने गोवर्धन और श्री कृष्णा घी के लगभग 338 किलो माल को जब्त किया था. इस प्रकार लगभग साढ़े 500 से 600 किलो माल हम जब्त कर चुके हैं और सभी के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं.
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