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त्योहारों से पहले हो जाएं सावधान! नर्मदापुरम में 712 किलो नकली घी जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

Narmadapuram News: त्योहारों से पहले नर्मदापुरम और इटारसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी के खिलाफ कार्रवाई तेज की है. इटारसी में 212 किलो संदिग्ध घी जब्त कर पांच नमूने जांच के लिए भेजे गए. तीन दिनों में 712 किलो घी जब्त हुआ.

Written ByAbhishek GourEdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:46 PM IST
त्योहारों से पहले हो जाएं सावधान! नर्मदापुरम में 712 किलो नकली घी जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल
Image Credit: AI Generated Images

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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