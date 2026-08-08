त्योहारों से पहले हो जाएं सावधान! नर्मदापुरम में 712 किलो नकली घी जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

338 किलो माल को जब्त

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश एस. दियावार का कहना है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर कार्रवाई की जा रही है. शासन के निर्देशों के अनुसार कई घी के अमानक पाए जाने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में घी की जांच की जा रही है. इसी क्रम में हमने आज बांगड़ जी की शॉप पर डेयरी बेस्ट और बड़कुल जी की शॉप पर ब्रजवासी घी के सैंपल लिए हैं. इसे जब्त करते हुए 212 किलो घी जब्त किया गया है. इसके सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर हमने पिछले महीने से कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें कुछ घी में एक्स्ट्रा नेट फैट और अन्य चीजें पाई गई हैं. कंट्रोलर महोदय के सख्त निर्देश हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के घी की जांच निरंतर की जाए. सभी घी की टेस्टिंग होने के बाद संबंधित निर्माता के विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे. लास्ट डेट में भी हमने होशंगाबाद और इटारसी में कार्रवाई की है. कल वहां से 162 किलो घी हमने जब्त किया था. होशंगाबाद में और उसके ठीक पहले भी एक रात में हमने गोवर्धन और श्री कृष्णा घी के लगभग 338 किलो माल को जब्त किया था. इस प्रकार लगभग साढ़े 500 से 600 किलो माल हम जब्त कर चुके हैं और सभी के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं.