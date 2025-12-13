Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040015
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद, बधाई के बंटवारे को लेकर दो गुटों में झड़प, फिनाइल पीने के बाद 3 अस्पताल में भर्ती

Itarsi Transgender Case: नर्मदापुरम जिले के इटारसी थाना परिसर में तीन किन्नरों ने फिनायल पीकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया. इस दौरान किन्नरों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद तीनों किन्नरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, अभी तीनों किन्नरों की हालात स्थिर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद
एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद

Itarsi Police Station News: एमपी के नर्मदापुरम जिले के इटारसी थाना परिसर में तीन किन्नरों ने फिनायल पी लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया. इस दौरान फिनायल पीने वाले तीनों किन्नरों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल तीनों किन्नरों की हालात अभी स्थिर बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, असली और नकली किन्नर को लेकर पुराना विवाद लंबे समय से चल रहा है. लगातार तनाव बढ़ने के बाद मामला यहां तक पहुंच गया. थाने में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हालात बिगड़ चुके थे. 

वहीं एक किन्नर मीरा ने बताया कि फिनायल पीने के बाद पिंकी, आसमा और तितली की हालत थाना परिसर में ही खराब हो गई. तीनों किन्नरों को तुरंत इटारसी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया. ड्यूटी के दौरान मौजूद डॉक्टर जितेंद्र मूलचंदानी ने बताया कि तीनों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर है. एहतियातन उन्हें अगले तीन दिनों तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. 

किन्नरों ने फिनाइल क्यों पिया?
वहीं किन्नर मीरा ने आरोप लगाया है कि सुंदर भदौरिया, अंशुल, पवन और भूरा की वजह से उन्हें लगातार मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा था. उनका कहना है कि कथित नकली किन्नर बाहरी लोगों को भेजकर मारपीट कराते हैं. शनिवार दोपहर राज टॉकीज के पास कैंची मारने की जो घटना हुई थी, वह भी इसी विवाद से जुड़ी थी. लगातार डर और दबाव के कारण हालात बिगड़ते चले गए. जिसके बाद यह मामला थाने तक पहुंच गया है. जहां पर किन्नरों ने फिनाइल पी लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी
आगे मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी के चलते तीनों किन्नरों ने मानसिक दबाव में आकर यह कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह हरकत में आया, हालात को संभाला गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है, ताकि सच सामने आ सके और आगे ऐसी घटनाएं न हों.

(रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Itarsi police station news

Trending news

Itarsi police station news
एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद, फिनाइल पीने के बाद 3 अस्पताल में भर्ती
Chhattisgarh Crime News
कांग्रेस नेता के लाज में घुसकर हाथापाई, दर्जनभर से अधिक लोगों ने किया हमला
mp news
MP की आंगनबाड़ी व्यवस्था पर फिर सवाल, कटनी में बकरियों संग भोजन कर रहे बच्चे
mp fertilizer crisis
एमपी में खाद लेने पहुंचे किसानों से बदसलूकी, तहसीलदार ने किसान को जड़ा तमाचा
mp news
इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने मांगी मदद, 9 करोड़ की है जरूरत
sagar news
काला हिरण शिकार केस में बड़ा नेटवर्क बेनकाब, फॉरेस्ट रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे
Bastar Olympics 2025
'बस्तर बनेगा देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग...', बस्तर से गृहमंत्री ने किया ऐलान
mp news
फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, फॉर्म भरने आया था
Makhana Ki Kheti
छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर, किसानों को 40 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
mp news
ट्रेन में भिड़े वर्दी वाले! होमगार्ड पर डिप्टी CTI से मारपीट का आरोप, ट्रेन से उतारा