एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद, बधाई के बंटवारे को लेकर दो गुटों में झड़प, फिनाइल पीने के बाद 3 अस्पताल में भर्ती

Itarsi Police Station News: एमपी के नर्मदापुरम जिले के इटारसी थाना परिसर में तीन किन्नरों ने फिनायल पी लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया. इस दौरान फिनायल पीने वाले तीनों किन्नरों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल तीनों किन्नरों की हालात अभी स्थिर बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, असली और नकली किन्नर को लेकर पुराना विवाद लंबे समय से चल रहा है. लगातार तनाव बढ़ने के बाद मामला यहां तक पहुंच गया. थाने में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हालात बिगड़ चुके थे.

वहीं एक किन्नर मीरा ने बताया कि फिनायल पीने के बाद पिंकी, आसमा और तितली की हालत थाना परिसर में ही खराब हो गई. तीनों किन्नरों को तुरंत इटारसी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया. ड्यूटी के दौरान मौजूद डॉक्टर जितेंद्र मूलचंदानी ने बताया कि तीनों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर है. एहतियातन उन्हें अगले तीन दिनों तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

किन्नरों ने फिनाइल क्यों पिया?

वहीं किन्नर मीरा ने आरोप लगाया है कि सुंदर भदौरिया, अंशुल, पवन और भूरा की वजह से उन्हें लगातार मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा था. उनका कहना है कि कथित नकली किन्नर बाहरी लोगों को भेजकर मारपीट कराते हैं. शनिवार दोपहर राज टॉकीज के पास कैंची मारने की जो घटना हुई थी, वह भी इसी विवाद से जुड़ी थी. लगातार डर और दबाव के कारण हालात बिगड़ते चले गए. जिसके बाद यह मामला थाने तक पहुंच गया है. जहां पर किन्नरों ने फिनाइल पी लिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

आगे मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी के चलते तीनों किन्नरों ने मानसिक दबाव में आकर यह कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह हरकत में आया, हालात को संभाला गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है, ताकि सच सामने आ सके और आगे ऐसी घटनाएं न हों.

(रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम)

