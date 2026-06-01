चलती ट्रेन बनी 'काल'...कलेजे के टुकड़े को गोद में लेकर चढ़ रही थी मां, फिर जो हुआ...देख दहल जाएगा दिल

Itarsi News: नर्मदापुरम के इटारसी रेलवे जंक्शन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गई. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद मासूम बच्चे को मामूली चोटें आई हैं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 से अगरतला जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस रवाना हो रही थी. इसी दौरान जबलपुर जिले की रहने वाली 25 वर्षीय अंजलि कश्यप अपने करीब तीन वर्षीय बेटे के साथ ट्रेन में सवार होने का प्रयास कर रही थीं. ट्रेन गति पकड़ चुकी थी और इसी बीच महिला का संतुलन बिगड़ गया. संतुलन खोने के कारण महिला और उसका बच्चा प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में जा गिरे. हादसा इतना भयावह था कि महिला का एक पैर जांघ के पास से और दूसरा पैर पंजे के हिस्से से कट गया. वहीं बच्चे को हल्की चोटें आई हैं.

स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल

वहीं इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया. सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और स्टेशन स्टाफ मौके पर पहुंचा और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. कर्मचारियों ने महिला और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है. वहीं बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना का सीसीटीवी आया सामने

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला को चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते और फिर हादसे का शिकार होते देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसी जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!