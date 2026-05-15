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इटारसी स्टेशन पर RPF जवान ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख नम हो गईं यात्रियों की आंखें; वीडियो वायरल

Itarsi Railway Station News: इटारसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्लास्टर चढ़े पैर वाले दिव्यांग बच्चे और उसकी मां को सुरक्षित तरीके से दिव्यांग कोच में बैठाया. समय पर मिली मदद से महिला की यात्रा सुगम हुई, वहीं यात्रियों ने आरपीएफ की सेवा भावना की सराहना की.

Written By  Abhishek Gour|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 15, 2026, 09:33 PM IST
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Itarsi Railway Station News
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Itarsi News: इटारसी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए एक दिव्यांग बच्चे और उसकी मां की मदद की. ट्रेन संख्या 22684 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सुबह 10:07 बजे पहुंची थी और इसका प्रस्थान समय 10:27 बजे निर्धारित था. इसी दौरान एक महिला अपने दिव्यांग बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी. बच्चे के पैर में फ्रैक्चर था और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जिससे उसे चलने-फिरने में काफी परेशानी हो रही थी. 

स्थिति को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात आरक्षक हरप्रताप सिंह परमार ने तुरंत पहल करते हुए दिव्यांग कोच को खाली कराया और महिला व बच्चे को सुरक्षित तरीके से बैठाने की व्यवस्था की. उनके इस त्वरित निर्णय से समय पर सहायता सुनिश्चित हो सकी. इसके बाद आरपीएफ अधिकारी एल.डी. मुकाती के सहयोग से दोनों को दिव्यांग कोच में सुरक्षित स्थान दिलाया गया. पूरी प्रक्रिया के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई.

यात्रा भी प्रभावित हो सकती थी
दरअसल, महिला अभिषेक निवासी सदर बाजार, बैतूल से अपने बच्चे के साथ इटारसी से यात्रा कर रही थी. समय पर मिली सहायता के कारण उसकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सकी. महिला ने आरपीएफ जवान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय पर सहयोग नहीं मिलता, तो उन्हें गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता था और उनकी यात्रा भी प्रभावित हो सकती थी.  

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यात्री के लिए बड़ी राहत साबित
कोच में बैठते ही मां ने अपने बच्चे को सावधानी से बर्थ पर लिटाया, जिसके बाद उसके चेहरे पर राहत और संतोष साफ दिखाई देने लगा. लंबे समय से बच्चे को संभालते हुए यात्रा कर रही महिला ने राहत की सांस ली और आरपीएफ जवानों का धन्यवाद किया. मौके पर मौजूद यात्रियों ने भी रेलवे सुरक्षा बल के इस मानवीय कार्य की सराहना की और कहा कि इस तरह की संवेदनशीलता यात्रियों के मन में सुरक्षा और भरोसे की भावना मजबूत करती है. यात्रियों ने आरपीएफ जवानों की तत्परता और सेवा भावना को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि जरूरत के समय इस प्रकार की मदद किसी भी यात्री के लिए बड़ी राहत साबित होती है.

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