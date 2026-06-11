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'आइये आपका इंतजार...' गाना बजाकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, अंडरवियर-बनियान में धरने पर बैठे पार्षद

Itarsi Water Crisis: नर्मदापुरम के इटारसी में पानी संकट को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया. वार्ड 16 के पार्षद अमित कापरे अंडरवियर-बनियान में नगरपालिका अध्यक्ष के घर के बाहर धरने पर बैठे. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके वार्डों में पानी की आपूर्ति की अनदेखी की जा रही है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 11, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:56 PM IST
'आइये आपका इंतजार...' गाना बजाकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, अंडरवियर-बनियान में धरने पर बैठे पार्षद
Image Credit: Narmadapuram Congress Protest

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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