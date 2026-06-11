'आइये आपका इंतजार...' गाना बजाकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, अंडरवियर-बनियान में धरने पर बैठे पार्षद

कांग्रेस पार्षदों के आरोप

कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि बीजेपी समर्थित वार्डों में पानी की आपूर्ति बेहतर तरीके से की जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की अनदेखी की जा रही है. उनका कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि उन्हें अपने खर्चे पर पानी के टैंकर भेजकर लोगों की प्यास बुझानी पड़ रही है. वहीं प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष से मांग की कि प्रभावित वार्डों में नियमित रूप से पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर भेजे जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके. अब सवाल यह है कि क्या यह अनोखा प्रदर्शन जल संकट का समाधान दिला पाएगा या फिर पानी की लड़ाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगी.