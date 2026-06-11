'आइये आपका इंतजार...' गाना बजाकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, अंडरवियर-बनियान में धरने पर बैठे पार्षद

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Narmadapuram Congress Protest: नर्मदापुरम जिले के इटारसी में पानी का संकट अब सियासी संग्राम में बदलता नजर आ रहा है. शहर के कई वार्डों में पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया. वार्डों में पानी नहीं पहुंचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद सीधे नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के घर पहुंच गए. लेकिन विरोध का तरीका इतना अनोखा था कि देखने वालों की भीड़ लग गई.
इटारसी के वार्ड नंबर 14, 16 और 34 में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा. वार्ड 16 के पार्षद अमित कापरे अंडरवियर-बनियान पहनकर नगरपालिका अध्यक्ष के घर के बाहर धरने पर बैठ गए. उनके सामने खाली बाल्टी, साबुन और पानी के बर्तन रखे गए, मानो वे यह संदेश दे रहे हों कि वार्डवासियों के पास नहाने और रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी नहीं बचा है.
डीजे पर बजवाया ये गाना
इतना ही नहीं, प्रदर्शन को और भी नाटकीय बनाने के लिए डीजे पर 'आइये-आइये आपका इंतजार था' गीत बजाया गया और नगरपालिका अध्यक्ष को घर से बाहर आकर जनता की परेशानी सुनने का न्योता दिया गया. इस अनोखे विरोध प्रदर्शन ने इलाके में राजनीतिक माहौल गरमा दिया.
कांग्रेस पार्षदों के आरोप
कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि बीजेपी समर्थित वार्डों में पानी की आपूर्ति बेहतर तरीके से की जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की अनदेखी की जा रही है. उनका कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि उन्हें अपने खर्चे पर पानी के टैंकर भेजकर लोगों की प्यास बुझानी पड़ रही है. वहीं प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष से मांग की कि प्रभावित वार्डों में नियमित रूप से पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर भेजे जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके. अब सवाल यह है कि क्या यह अनोखा प्रदर्शन जल संकट का समाधान दिला पाएगा या फिर पानी की लड़ाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगी.
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