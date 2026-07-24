World Cup 2026 में MP के लाल का दिखेगा जलवा, FIH हॉकी विश्व कप के लिए विवेक सारग का चयन, बेल्जियम-नीदरलैंड में होंगे मुकाबले

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FIH Hockey World Cup 2026: मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के एसोसिएट खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को एफआईएच हॉकी विश्व कप-2026 (FIH Hockey World Cup 2026) के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में जगह मिली है. यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड की मेजबानी में आयोजित होगा. भारतीय टीम के अनुभवी मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद एक बार फिर मैदान पर मिडफील्ड की अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे. उनके चयन से पूरे नर्मदापूरम समेत मध्य प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है.
हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा हैं. हेड कोच क्रेग फुल्टन ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलित मिश्रण के साथ वर्ल्ड कप में उतरने का फैसला किया है. भारत को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल D में रखा गया है. टीम इंडिया अपना पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मैच होंगे.
मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के लिए बड़ी उपलब्धि
विवेक सागर प्रसाद लंबे समय से भारतीय टीम के अहम मिडफील्डर रहे हैं. उनका चुना जाना मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. खेल विभाग का कहना है कि राज्य की अकादमियां लगातार ऐसे खिलाड़ी तैयार कर रही हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
कलेक्टर ने दी बधाई
नर्मदापुरम के जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने विवेक सागर प्रसाद को बधाई देते हुए कहा, यह नर्मदापुरम और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने भरोसा जताया कि विवेक अपने शानदार प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश, राज्य और जिले का मान और बढ़ाएंगे. उन्होंने आगे कहा, विवेक की सफलता राज्य भर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
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