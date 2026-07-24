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World Cup 2026 में MP के लाल का दिखेगा जलवा, FIH हॉकी विश्व कप के लिए विवेक सारग का चयन, बेल्जियम-नीदरलैंड में होंगे मुकाबले

FIH Hockey World Cup 2026: इटारसी के ग्राम चांदौन निवासी अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सारग प्रसाद का चयन एफआईएच हॉकी विश्व कप-2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम में हुआ है. 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

Written ByPooja
Published: Jul 24, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST
World Cup 2026 में MP के लाल का दिखेगा जलवा, FIH हॉकी विश्व कप के लिए विवेक सारग का चयन, बेल्जियम-नीदरलैंड में होंगे मुकाबले

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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