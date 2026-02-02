Advertisement
पचमढ़ी के होटल में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, 20 मीटर दूर तक महसूस हुए झटके, चार लोग घायल

Pachmarhi News: सोमवार सुबह पचमढ़ी में एक होटल में एलपीजी सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया. सुबह करीब 8:30 बजे हुए इस ज़ोरदार धमाके में महाराष्ट्र के एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:56 PM IST
पचमढ़ी के होटल में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, 20 मीटर दूर तक महसूस हुए झटके, चार लोग घायल

Narmadapuram News: सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी के एक होटल में एक ज़ोरदार LPG सिलेंडर ब्लास्ट हुआ. यह धमाका सुबह करीब 8:30 बजे होटल सिनेरिटी में हुआ, जिससे बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ. इस घटना में महाराष्ट्र के एक परिवार के चार लोग पति, पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे गंभीर रुप से घायल हो गए, जबकि होटल का एक कर्मचारी भी झुलस गया. सभी घायलों को आगे के इलाज के लिए पचमढ़ी अस्पताल से पिपरिया रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है.

20 मीटर दूर तक महसूस हुए झटके
धमाका इतना ज़ोरदार था कि इससे करीब 20 मीटर दूर स्थित पांडव रिट्रीट हिल गया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई. यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जिससे होटल सिनेरिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. धमाके के बाद, होटल की दीवारें, छत और अंदर का सारा सामान पूरी तरह से तबाह हो गया, जिससे आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत होटल को सील कर दिया. सुरक्षा कारणों से होटल के अंदर और आस-पास सभी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

एक ही परिवार के चार लोग घायल
जानकारी के अनुसार उस समय होटल में कुल 19 टूरिस्ट रुके हुए थे. इस घटना में महाराष्ट्र के एक परिवार के चार लोग पति, पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे धमाके की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा, होटल का एक कर्मचारी भी बुरी तरह जल गया. जानकारी मिलते ही पचमढ़ी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पदम सिंह मौर्य और उनकी टीम मौके पर पहुंची. सभी घायलों को शुरू में पचमढ़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, और बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पिपरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया.

जांच में जुटी पुलिस
बताया जा रहा है कि होटल सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व, पचमढ़ी के SDO संजीव शर्मा का है. होटल को "बेटा बावर्ची होटल" के ऑपरेटर तुषार जायसवाल को किराए पर दिया गया है, जो अभी इसे चला रहे हैं. LPG सिलेंडर फटने के कारण का पता लगाने के लिए पूरी जांच चल रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या होटल में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था और क्या सिलेंडर लीक या लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

