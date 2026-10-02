बापू आए, एक रात रुके और छोड़ गए यादें...इटारसी की इस धर्मशाला में आज भी मौजूद है महात्मा गांधी के हाथों से लिखा संदेश

महात्मा गांधी ने धर्मशाला के रजिस्टर में यहां की व्यवस्था को लेकर अपने विचार दर्ज किए थे. उन्होंने स्वच्छता के साथ रहने वाले हरिजनों को भी धर्मशाला में स्थान दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और संचालकों के प्रति आभार जताया था. इटारसी प्रवास के दौरान गांधी जी ने यहां एक सभा को भी संबोधित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. आज दशकों बाद भी उस ऐतिहासिक प्रवास की निशानी गोठी धर्मशाला में सुरक्षित है. गांधी जी के हाथों लिखा संदेश आज भी फ्रेम में संजोकर रखा गया है. यही नहीं, जिस कमरे में बापू ने रात गुजारी थी, उसे बापू प्रवास स्मृति कक्ष के रूप में संरक्षित किया गया है. यहां रखा चरखा, महात्मा गांधी की प्रतिमा, साहित्य और तस्वीरें नई पीढ़ी को उस दौर की याद दिलाती हैं.