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बापू आए, एक रात रुके और छोड़ गए यादें...इटारसी की इस धर्मशाला में आज भी मौजूद है महात्मा गांधी के हाथों से लिखा संदेश

महात्मा गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश के इटारसी में उनकी ऐतिहासित स्मृतियां लोगों को आज भी प्रेरित कर रही हैं. जिस धर्मशाला में बापू ने एक रात बिताई थी, वहां उनके ठहरने वाले कमरे को आज भी सुरक्षित रखा गया है. सेठ लखमीचंद गोठी परिवार ने इसे बापू प्रवास स्मृति कक्ष का रूप दिया है, जहां महात्मा गांधी से जुड़ी साहित्य, चरखा, प्रतिमा और दुर्लभ तस्वीरें मौजूद हैं.

Written ByAbhishek GourEdited ByPooja
Published: Oct 02, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 10:35 AM IST
बापू आए, एक रात रुके और छोड़ गए यादें...इटारसी की इस धर्मशाला में आज भी मौजूद है महात्मा गांधी के हाथों से लिखा संदेश

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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