काला हिरण शिकार कांड में बड़ा खुलासा, रेंजर समेत 6 वनकर्मी सस्पेंड, मिले थे ये संकेत

MP Blackbuck Case: मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा वन इलाके में संरक्षित वन्यजीव काले हिरण शिकार मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां विभागीय जांच में लापरवाही के आरोप में 6 वनकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:29 PM IST
Seoni Malwa News: सिवनी मालवा वन इलाके में संरक्षित वन्यजीव काले हिरण शिकार मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. विभागीय जांच में लापरवाही और सच्चाई छिपाने के आरोप सामने आने के बाद रेंजर सहित छह वनकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. दरसल, 21 जनवरी 2026 को सामने आई इस घटना को पहले प्राकृतिक मौत बताकर दबाने की कोशिश की गई. लेकिन जांच में जो सच सामने आया, उसने पूरे वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है. घटनास्थल से एक काला हिरण जिंदा मिला उसके पैर बंधे हुए थे. जबकि दूसरा हिरण मृत अवस्था में पड़ा था.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से मिले साक्ष्यों ने साफ कर दिया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित शिकार का मामला था. हिरणों को पकड़कर ले जाने की तैयारी थी. हैरानी की बात यह है कि अहम जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने के बजाय नष्ट कर दिया गया. गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी गईं और आरोपियों की पहचान के लिए ठोस प्रयास भी नहीं किए गए. 

मामले में गंभीर चूक 
शुरूआती जांच में पूरे मामले की असली तस्वीर छिपाने और गंभीर लापरवाही के तथ्य सामने आने पर इलाके के अधिकारी आशीष रावत, वनपाल महेश गौर, वनरक्षक मनीष गौर, रूपक झा, ब्रजेश पगारे और पवन उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. सीसीएफ अशोक कुमार चौहान ने स्वीकार किया कि काले हिरण के शिकार मामले में जांच में गंभीर चूक हुई है और संबंधित वनकर्मियों ने लापरवाही बरती गई है.

मामले की जांच जारी
सीसीएफ अशोक कुमार चौहान ने कहा कि सिवनी मालवा रेंज में पिछले महीने काले हिरण के शिकार का एक प्रकरण सामने आया था. उस दिन एक टाइगर की मौत भी हो गई थी, जिस कारण वन विभाग की टीम दूसरी ओर व्यस्त थी. शुरूआती जांच रिपोर्ट में काले हिरण की मौत को कुत्तों के हमले से हुई मौत बताया गया और पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार कर दिया गया. बाद में एक वीडियो फुटेज सामने आया, जिससे शिकार का प्रयास किया गया है. जांच में यह भी पाया गया कि वन मंडल के स्टाफ ने वरिष्ठ अधिकारियों से तथ्य छुपाए, विसरा नष्ट कर दिया गया, जरूरी धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया और गांव वालों द्वारा दी गई लीड जैसे मोटरसाइकिल नंबर पर भी कार्रवाई नहीं हुई. इसे गंभीर लापरवाही और शिकार छुपाने का मामला मानते हुए मौके पर मौजूद सभी जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की गई है. फिलहाल सिवनी मालवा के रेंज ऑफिसर, उपक्षेत्र सहायक और चार वन रक्षकों पर कार्रवाई हुई है, जबकि अन्य की पहचान कर जांच जारी है.

रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम

