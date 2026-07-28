इटारसी में घरों में घुसकर सियार का हमला, 25 से ज्यादा लोग घायल; महिला के होंठ नोचे

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मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में देर रात एक जंगली सियार ने भारी आतंक मचाया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. सियार घनी आबादी वाले नाला मोहल्ला इलाके में घुस गया, घरों में जाकर लोगों पर हमला किया और सड़क पर आने-जाने वालों को भी निशाना बनाया. इन हमलों में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए इटारसी के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल ले जाया गया है.
सो रही महिला पर सियार का हमला
सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक सियार ने घर में सो रही एक महिला पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसके होंठ का एक हिस्सा नोच लिया. गंभीर रूप से घायल महिला समेत सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिए जा रहे हैं. गंभीर रूप से घायल लोगों को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है. इस घटना की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया; लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सियार को पकड़ने की कोशिश करने लगे.
पुलिस और वन विभाग को किया गया सूचित
बताया जा रहा है कि सियार के हमले के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और उसे पकड़ने की कोशिश की. इलाके के कुछ युवकों ने लाठियों से सियार को काबू करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, डॉ. विकास जेतपुरिया ने बताया कि सियार के हमले में घायल लोग रात 10 बजे के बाद अस्पताल आने लगे. घायलों की संख्या तेजी से बढ़ी. सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज वैक्सीन दी जा रही है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को आगे के इलाज के लिए भर्ती किया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस हालात का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंची और वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है.
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