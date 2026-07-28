इटारसी में घरों में घुसकर सियार का हमला, 25 से ज्यादा लोग घायल; महिला के होंठ नोचे

पुलिस और वन विभाग को किया गया सूचित

बताया जा रहा है कि सियार के हमले के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और उसे पकड़ने की कोशिश की. इलाके के कुछ युवकों ने लाठियों से सियार को काबू करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, डॉ. विकास जेतपुरिया ने बताया कि सियार के हमले में घायल लोग रात 10 बजे के बाद अस्पताल आने लगे. घायलों की संख्या तेजी से बढ़ी. सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज वैक्सीन दी जा रही है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को आगे के इलाज के लिए भर्ती किया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस हालात का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंची और वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है.