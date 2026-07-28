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इटारसी में घरों में घुसकर सियार का हमला, 25 से ज्यादा लोग घायल; महिला के होंठ नोचे

नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सोमवार देर रात एक जंगली सियार ने घनी आबादी वाले नाला मोहल्ला क्षेत्र में आतंक मचा दिया. सियार ने घरों में घुसकर और सड़क से गुजर रहे लोगों पर हमला कर 25 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया.

Written ByAbhishek GourEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:26 AM IST
इटारसी में घरों में घुसकर सियार का हमला, 25 से ज्यादा लोग घायल; महिला के होंठ नोचे

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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