इटारसी में लगी भीषण आग, आसमान में उठीं 10 फीट ऊंची लपटें, 12 दमकलों ने 3 घंटे में पाया काबू

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित इटारसी के औद्योगिक क्षेत्र में देर रात बारदाने के एक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैली और गोदाम से 10 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं. आग की भयावहता को देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए 12 से ज्यादा दमकल गाड़ियां लगाई गईं. दमकलकर्मियों ने लगभग तीन घंटे तक आग से जूझने के बाद आखिरकार उस पर काबू पाया. हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना के जवानों ने भी मदद के लिए मोर्चा संभाला. राहत और बचाव कार्यों की देखरेख के लिए पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे.