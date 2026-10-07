इटारसी में लगी भीषण आग, आसमान में उठीं 10 फीट ऊंची लपटें, 12 दमकलों ने 3 घंटे में पाया काबू

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मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित इटारसी के औद्योगिक क्षेत्र में देर रात बारदाने के एक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैली और गोदाम से 10 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं. आग की भयावहता को देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए 12 से ज्यादा दमकल गाड़ियां लगाई गईं. दमकलकर्मियों ने लगभग तीन घंटे तक आग से जूझने के बाद आखिरकार उस पर काबू पाया. हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना के जवानों ने भी मदद के लिए मोर्चा संभाला. राहत और बचाव कार्यों की देखरेख के लिए पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे.
गोदाम संचालक को 8 से 10 लाख का नुकसान
गोदाम संचालक के अनुसार, गोदाम में 2 लाख से ज्यादा बारदाने रखे हुए थे जो आग लगने के बाद जलकर राख हो गए. संचालक ने आग से हुए नुकसान का अनुमान ₹8 लाख से ₹10 लाख के बीच लगाया है. आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. आग लगने की वजह अभी साफ़ नहीं है और पुलिस तथा प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं.
सागर में भी आग का तांडव
इस बीच, बीती रात सागर जिले में एक लकड़ी के यार्ड में भीषण आग लग गई. मोतीनगर पुलिस स्टेशन इलाके में रवि कोरी के लकड़ी के टाल से धुआं उठता देखा गया और मालिक को इसकी सूचना दी गई. लेकिन, हालात का जायजा लेकर कोई कदम उठाने से पहले ही आग ने लकड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और तेजी से फैलने लगी. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दीं.
पुलिस जांच में जुटी
नगर निगम और सेना की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए लगभग 15 गाड़ियां लगाई गईं. लोगों को किसी बड़ी तबाही का डर सता रहा था क्योंकि लकड़ी का यह टाल दूसरे लकड़ी के डिपो और बड़ी दुकानों के पास ही था. अगर आग फैल जाती, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था. आखिरकार देर रात आग पर काबू पा लिया गया और पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है.
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