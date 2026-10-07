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इटारसी में लगी भीषण आग, आसमान में उठीं 10 फीट ऊंची लपटें, 12 दमकलों ने 3 घंटे में पाया काबू

Narmadapuram News: नर्मदापुरम के इटारसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई. 10 फीट ऊंची लपटें तेजी से उठने लगीं, जिससे अफरातफरी मच गई. तीन घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया.

Written ByAbhishek GourEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 07, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:12 AM IST
इटारसी में लगी भीषण आग, आसमान में उठीं 10 फीट ऊंची लपटें, 12 दमकलों ने 3 घंटे में पाया काबू

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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