Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2953527
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, बचाने आए मालिक पर भी किया हमला

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में एक बदमाश ने चाकू से हमला कर कुत्ते की हत्या कर दी. इस दौरान अपने कुत्ते को बचाने आए मालिक पर भी आरोपी ने हमला बोल दिया. जब आरोपी से पूछताछ में वजह पूछीं गई तो उसने बताया कि कुत्ता बहुत भौंक रहा था, इसलिए उसने उसे मार दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, बचाने आए मालिक पर भी किया हमला

MP News-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम एक बदमाश ने गुस्से में आकर चाकूर से वार कर कुत्ते को मौत की नींद सुला दिया. जब कुत्ते को बचाने के लिए मालिक बीच में आया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. गंभीर हालत में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुत्ते के भौंकने से उसके सिर में दर्द होने लगा, इसलिए उसने मार दिया. 

कुत्ते के भौंकने से हुआ परेशान
यह घटना मंगलवार रात की है. इटारसी में सोनू वाजपेयी नाम के बदमाश ने चाकू से वार कर कुत्ते को मार डाला. उसने कुत्ते पर चार वार किए. मामले को लेकर इटारसी थाने प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि न्यू यार्ड आजाद नगर निवासी तिलक लामकुचे अपने पालतू डॉग को घुमा रहा थ. इस दौरान सोनू उर्फ मुकेश वाजपेयी को देख कुत्ता भौंकने लगा. सोनू पर कुत्ता झपट भी पड़ा. इस पर गुस्साए सोनू ने चाकू निकाला और कुत्ते पर हमला कर दिया. 

कुत्ते के मालिक पर भी किया हमला
सोनू ने चाकू से कुत्ते पर 4 वार किए. यह देख डॉग मालिक तिलक लामकुचे भड़क उठा. दोनों के बीच विवाद होने लगा. सोनू ने तिलक पर भी वार कर दिया. चाकू उसके गले पर लगा. मारपीट में आरोपी सोनू को भी चोटें आईं हैं. वहीं दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों के जिला अस्पताल रेफर किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बोला-सिरदर्द हो रहा था
आरोपी सोनू वाजपेयी का कहना है कि आजाद नगर में बहुत कुत्ते भौंकते हैं. रात को 5 डॉग हो गए थे. बहुत चाउ-चाउ करने लगे थे, जिससे सिर दर्द होने लगा था. गुस्से में डॉग को मार दिया. पता नहीं कि वह जिंदा है या मर गया. बता दें कि सोनू वाजपेयी पर 15 साल पहले टीचर के पति की हत्या का आरोप लगा था. 5 साल पहले वह इसी मामले में सजा काटकर आया है. वहीं, डॉग मालिक तिलक पर भी मारपीट और गाली-गलौज के मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें-चलती स्कूटी पर खुल्लम-खुल्ला 'रोमांस', बॉयफ्रेंड की गोद में लिपटकर बैठी गर्लफ्रेंड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsmp newsNarmadapuram news

Trending news

MP Crime News
कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, मालिक पर भी किया हमला
mp news
6 करोड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए डॉक्टर बना अपराधी, भाई को कुचलने 10 लाख की दी सुपारी
Vishnu Deo Sai
लखनी साहू कौन हैं, CM विष्णु देव साय ने की तारीफ; राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान
chhattisgarh news
चलती स्कूटी पर खुल्लम-खुल्ला 'रोमांस', बॉयफ्रेंड की गोद में लिपटकर बैठी गर्लफ्रेंड
bhopal new market
मनमाने तरीके से दुकानदार नहीं लगा पाएंगे दुकान, 'लक्ष्मण रेखा' खींच कर तय की गई सीमा
mp news
सिंहस्थ 2028 होगा 'हाई-टेक', पुलिस पहली बार करेगी VR का इस्तेमाल, जानिए तकनीक
Latest Ujjain News
उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं EX SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार
IIIT Raipur
AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज पर ये आरोप
bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी
Rahul Gandhi
कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात