कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, बचाने आए मालिक पर भी किया हमला

MP News-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम एक बदमाश ने गुस्से में आकर चाकूर से वार कर कुत्ते को मौत की नींद सुला दिया. जब कुत्ते को बचाने के लिए मालिक बीच में आया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. गंभीर हालत में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुत्ते के भौंकने से उसके सिर में दर्द होने लगा, इसलिए उसने मार दिया.

कुत्ते के भौंकने से हुआ परेशान

यह घटना मंगलवार रात की है. इटारसी में सोनू वाजपेयी नाम के बदमाश ने चाकू से वार कर कुत्ते को मार डाला. उसने कुत्ते पर चार वार किए. मामले को लेकर इटारसी थाने प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि न्यू यार्ड आजाद नगर निवासी तिलक लामकुचे अपने पालतू डॉग को घुमा रहा थ. इस दौरान सोनू उर्फ मुकेश वाजपेयी को देख कुत्ता भौंकने लगा. सोनू पर कुत्ता झपट भी पड़ा. इस पर गुस्साए सोनू ने चाकू निकाला और कुत्ते पर हमला कर दिया.

कुत्ते के मालिक पर भी किया हमला

सोनू ने चाकू से कुत्ते पर 4 वार किए. यह देख डॉग मालिक तिलक लामकुचे भड़क उठा. दोनों के बीच विवाद होने लगा. सोनू ने तिलक पर भी वार कर दिया. चाकू उसके गले पर लगा. मारपीट में आरोपी सोनू को भी चोटें आईं हैं. वहीं दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों के जिला अस्पताल रेफर किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बोला-सिरदर्द हो रहा था

आरोपी सोनू वाजपेयी का कहना है कि आजाद नगर में बहुत कुत्ते भौंकते हैं. रात को 5 डॉग हो गए थे. बहुत चाउ-चाउ करने लगे थे, जिससे सिर दर्द होने लगा था. गुस्से में डॉग को मार दिया. पता नहीं कि वह जिंदा है या मर गया. बता दें कि सोनू वाजपेयी पर 15 साल पहले टीचर के पति की हत्या का आरोप लगा था. 5 साल पहले वह इसी मामले में सजा काटकर आया है. वहीं, डॉग मालिक तिलक पर भी मारपीट और गाली-गलौज के मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें-चलती स्कूटी पर खुल्लम-खुल्ला 'रोमांस', बॉयफ्रेंड की गोद में लिपटकर बैठी गर्लफ्रेंड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!