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जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे ही दी दर्दनाक मौत, दूसरी शादी की चाह में हैवान बनी मां, ऐसे रची खौफनाक साजिश

Narmadapuram Crime News: नर्मदापुरम में दूसरी शादी की चाह में एक मां ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी. महिला ने अपनी ही बेटी को ट्रेन के सामने धकेल दिया. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची ने सोमवार को दम तोड़ दिया. पुसिल ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:23 PM IST
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जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे ही दी दर्दनाक मौत, दूसरी शादी की चाह में हैवान बनी मां, ऐसे रची खौफनाक साजिश

Narmadapuram Crime News: दूसरी शादी की इच्छा में एक मां ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. उसने अपनी ही 8 साल की मासूम बेटी को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया. नर्मदापुरम से आई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. 8 साल की मासूम युक्किया, जो कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही, आखिरकार सोमवार को हार गई. बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने उसकी अपनी मां अंजू राजपूत को गिरफ्तार कर लिया.

यह खौफनाक घटना 17 मार्च 2026 की रात की है. नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर-1 जहां आमतौर पर यात्रियों की आवाजाही रहती है, उस रात एक मां की हैवानियत सामने आई. आरोप है कि अंजू राजपूत अपनी मासूम बेटी को लेकर स्टेशन पहुंची और रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार तमिलनाडु एक्सप्रेस के सामने उसे धक्का दे दिया. मासूम बुरी तरह घायल हो गई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बच्ची को पहले नर्मदापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया, जहां सर्जरी के बाद उसका इलाज चल रहा था. कई दिनों तक जिंदगी से जूझने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया.

 बच्ची को ट्रेन के सामने दिया था धक्का

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इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने खुलासा करते हुए बताया कि जांच में साफ हो गया है कि बच्ची को ट्रेन के सामने उसकी मां ने ही धक्का दिया था. शुरुआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन बच्ची की मौत के बाद इसे हत्या में बदल दिया गया. पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया. पुलिस के मुताबिक अंजू राजपूत के पति की कुछ समय पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इसके बाद उसे कृषि विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली. लेकिन वह दोबारा शादी करना चाहती थी और उसे अपनी ही बेटी अपने नए जीवन की राह में बाधा लगने लगी.

जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

हैरानी की बात यह भी है कि अंजू कई बार अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन लेकर गई, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया. लेकिन 17 मार्च की रात उसने अपनी ममता को ही कुचलते हुए यह खौफनाक कदम उठा लिया. पहले उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. 

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