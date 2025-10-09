4 बजे हत्या, 8 बजे मायके फरार... पत्नी ने पति का हंसिए से काटा गला, पुलिस को ऐसे मिला सुराग

MP Crime News-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के रोहना गांव में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पत्नी ने मंगलवार सुबह 4 बजे पति का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को घर से दूर खेत में फेंक दिया था. जिस समय वारदात हुई उस समय घर में दंपती के 5 बच्चे सो रहे थे.

4 बजे की हत्या, 8 बजे मायके गई

पुलिस के अनुसार, आरोपी सेवंतीबाई ने पति राजू धुर्वे की हंसिया से गला रेतकर हत्या की. पति की हत्या करने के बाद उसके शव को घर से 20 मीटर दूर खेत में फेंक दिया. बचने के लिए महिला ने घर पर फैले खून को साफ कर दिया. इसके बाद सुबह करीब 8 बजे पांचों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई.

नशे का आदी था पति

सेवंतीबाई ने पूछताछ में बताया कि उसने राजू धुर्वे से 7 साल पहले लव मैरिज की थी. शादी से पहले वह अच्छी-अच्छी बातें करता था. महिला ने बताया कि पति नशे का आदी था. शराब के नशे में मुझे और बच्चों को मारता था. पति दो साल के बेटे को भी मारता था. बेटे से कहता था कि तूने पहले बेटियों से पहले जन्म क्यों नहीं किया, नहीं तो इतने बच्चे पैदा नहीं करता.

उधार लिए रुपए से पी शराब

आरोपी महिला ने पुलिस को बताया की मेरे बच्चे बीमार हैं. उनके इलाज के लिए खेत मालिक से सोमवार को 500 रुपए उधार लिए थे. लेकिन इन रुपयों की पति शराब पी गया और फिर रात में मारपीट की. इस दौरान मैंने सोचा कि मेरा जीवन तो खराब हो ही गया है, लेकिन बच्चों का जीवन खराब नहीं होने दूंगी. प्रताड़ना तंग आकर तड़के 4 बजे उठी. पति सो रहा था. मैंने हंसिए से गले पर वार कर दिया. गले की नली कटने से वो मर गया. फिर मैंने घर के पास ही लाश ले जाकर फेंक दी. सुबह बच्चों को लेकर मायके चली गई.

पुलिस को ऐसे हुआ शक

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि घर में पोंछा लगा हुआ था. घर के सारे बर्तन साफ थे, लेकिन कमरे का फर्श गीला था. फर्श पर पैरों के निशान थे. इससे पुलिस को शक हुआ कि हत्या की वारदात को अंजाम घर में ही दिया गया है. एफएसएल टीम की जांच में खून के निशान भी मिले. इसी आधार पर पुलिस को पत्नी पर शव हुआ.

मायके से महिला को हिरासत में लिया

शक के आधार पर पुलिस महिला के मायके सिराली के नीमढाना गांव पहुंची. महिला अपने चार बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में मिली. बेटे को ससुराल वाले पहले ही लेकर चले गए थे. जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वह घबरा गई और रोने लगी. गुरुवार को महिला को नर्मदापुरम लाया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. बता दें कि दंपती के पांच बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटा महज 2 महीने का है.

