'असली शक्ति अन्न है न कि परमाणु बम...', एमपी के किसान ने अनाजों से बना दी मोदी-पुतिन की तस्वीर, दिया ये संदेश

Narmadapuram Farmer News: नर्मदापुराम के एक किसान ने धान, बाजरा और अन्य अनाजों से रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के अनोखे चित्र बनाए हैं. इन कलाकृतियों के साथ उन्होंने वैश्विक शांति और अन्न-सुरक्षा का संदेश भेजकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:43 AM IST
मोदी-पुतिन की अनोखी तस्वीर
मोदी-पुतिन की अनोखी तस्वीर

MP Unique Grain Art : मध्यप्रदेश के नर्मदापुराम ज़िले के ग्राम सुपरली में रहने वाले एक किसान ने अपने खेतों की उपज का उपयोग कर रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत का एक अनोखा तरीका अपनाया है. भारत की धरती पर मेहमानों की अगवानी हमेशा विशेष रही है, और इस बार भी यह परंपरा अनाज से बनी कलाकृतियों के जरिए अनूठे अंदाज में दिखाई दी है.
fallback
डोलरिया विकासखंड के किसान योगेंद्र पालसिंह सोलकी ने धान, बाजरा, तिल, रागी, चावल, कुल्थी और खसखस जैसे पारंपरिक भारतीय अनाजों से दोनों नेताओं के चित्र तैयार किए हैं. वे कई वर्षों से देश-दुनिया की हस्तियों के चित्र अनाज से बनाते आ रहे हैं. उन्होंने परमाणु सम्पन्न देशों के लिए अनाज से एक विशेष पत्र भी तैयार किया है, जिसमें अन्न-सुरक्षा और वैश्विक शांति का संदेश शामिल है. ये कलाकृतियां रूस दूतावास, पीएमओ इंडिया और अन्य संस्थानों को ई-मेल व डाक से भेजी गई हैं.

कृषि में भारत की आत्मा
किसान सोलकी का कहना है कि भारत की आत्मा कृषि में बसती है और गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी अन्न के महत्व का उल्लेख मिलता है. वे मानते हैं कि दुनिया के शक्तिशाली देशों को समझना चाहिए कि असली शक्ति अन्न है, न कि परमाणु बम. इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए वे अनाज से तस्वीरें बनाकर शांति और अन्न-सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं.

(रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम)

