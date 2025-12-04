'असली शक्ति अन्न है न कि परमाणु बम...', एमपी के किसान ने अनाजों से बना दी मोदी-पुतिन की तस्वीर, दिया ये संदेश

MP Unique Grain Art : मध्यप्रदेश के नर्मदापुराम ज़िले के ग्राम सुपरली में रहने वाले एक किसान ने अपने खेतों की उपज का उपयोग कर रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत का एक अनोखा तरीका अपनाया है. भारत की धरती पर मेहमानों की अगवानी हमेशा विशेष रही है, और इस बार भी यह परंपरा अनाज से बनी कलाकृतियों के जरिए अनूठे अंदाज में दिखाई दी है.



डोलरिया विकासखंड के किसान योगेंद्र पालसिंह सोलकी ने धान, बाजरा, तिल, रागी, चावल, कुल्थी और खसखस जैसे पारंपरिक भारतीय अनाजों से दोनों नेताओं के चित्र तैयार किए हैं. वे कई वर्षों से देश-दुनिया की हस्तियों के चित्र अनाज से बनाते आ रहे हैं. उन्होंने परमाणु सम्पन्न देशों के लिए अनाज से एक विशेष पत्र भी तैयार किया है, जिसमें अन्न-सुरक्षा और वैश्विक शांति का संदेश शामिल है. ये कलाकृतियां रूस दूतावास, पीएमओ इंडिया और अन्य संस्थानों को ई-मेल व डाक से भेजी गई हैं.

कृषि में भारत की आत्मा

किसान सोलकी का कहना है कि भारत की आत्मा कृषि में बसती है और गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी अन्न के महत्व का उल्लेख मिलता है. वे मानते हैं कि दुनिया के शक्तिशाली देशों को समझना चाहिए कि असली शक्ति अन्न है, न कि परमाणु बम. इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए वे अनाज से तस्वीरें बनाकर शांति और अन्न-सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं.

(रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम)

