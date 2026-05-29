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एमपी के किसान ने अनाज से बनाई जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर, ‘मेलोडी चॉकलेट’ से दिया स्वदेशी का संदेश

Giorgia Meloni Melody Photo: नर्मदापुरम के किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी चॉकलेट’ भेंट किए जाने से प्रेरित होकर अनाज के दानों और मेलोडी चॉकलेट से उनकी आकर्षक तस्वीर बनाई. यह कलाकृति स्वदेशी, सादगी और भारतीय संस्कृति का संदेश दे रही है.

Written By  Abhishek Gour|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 29, 2026, 08:55 PM IST
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Narmadapuram Farmer News
Narmadapuram Farmer News

Narmadapuram Farmer News: नर्मदापुरम में एक किसान की अनोखी कला इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी चॉकलेट' भेंट किए जाने से प्रेरित होकर सुपरली ग्राम के किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाज के दानों से जॉर्जिया मेलोनी की आकर्षक तस्वीर तैयार की है. खास बात यह है कि इस कलाकृति को मेलोडी चॉकलेट से सजाकर भारतीय संस्कृति, सादगी और स्वदेशी भावना का संदेश देने का प्रयास किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पांच देशों की विदेश यात्रा पर गए थे. इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारतीय बाजार में लोकप्रिय मेलोडी चॉकलेट का पैकेट भेंट किया. यह उपहार केवल एक चॉकलेट नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आत्मीयता और सादगी का प्रतीक माना गया. 
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स्वदेशी सोच का बड़ा संदेश
इसी घटना से प्रेरित होकर नर्मदापुरम जिले के सुपरली ग्राम के किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाज के दानों से जॉर्जिया मेलोनी की सुंदर तस्वीर बनाई है. तस्वीर को आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने मेलोडी चॉकलेट का भी उपयोग किया है. योगेंद्र पाल सिंह इससे पहले भी अनाज के दानों से कई खूबसूरत और रचनात्मक कलाकृतियां बना चुके हैं. योगेंद्र पाल सिंह का कहना है कि आज पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों और मंदी के दौर से गुजर रही है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसी महंगे विदेशी उपहार के बजाय एक साधारण भारतीय उत्पाद को भेंट करना आत्मनिर्भरता, सादगी और स्वदेशी सोच का बड़ा संदेश देता है.

भारतीय परंपरा का प्रतीक
उन्होंने बताया कि भारतीय सनातन परंपरा में हमेशा से स्थानीय उत्पादों और घर में बनी वस्तुओं को सम्मानपूर्वक भेंट करने की परंपरा रही है. पहले लोग रिश्तेदारों और मेहमानों के लिए घर की बनी मिठाइयां और स्थानीय चीजें लेकर जाते थे, जिससे आत्मीयता भी बनी रहती थी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलता था. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मेलोडी चॉकलेट भेंट करना भी इसी भारतीय परंपरा का प्रतीक माना जा रहा है. यह संदेश देता है कि छोटे और स्थानीय उत्पाद भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान बन सकते हैं.

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