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'मूंग नहीं खरीदोगे तो पेट पालो...', भगोना-कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, नर्मदापुरम में ऐसा है अन्नदाताओं का हाल

Narmadapuram News: नर्मदापुरम में मूंग खरीदी की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा. किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कटोरा लेकर भिक्षा मांगी और शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग उठाते हुए सरकार की नीति का विरोध किया.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 08, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:30 PM IST
'मूंग नहीं खरीदोगे तो पेट पालो...', भगोना-कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, नर्मदापुरम में ऐसा है अन्नदाताओं का हाल
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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