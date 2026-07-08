'मूंग नहीं खरीदोगे तो पेट पालो...', भगोना-कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, नर्मदापुरम में ऐसा है अन्नदाताओं का हाल

नर्मदापुरम के पीपल चौक पर भारतीय किसान संघ का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर जुटे और सरकार की मूंग खरीदी नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों ने साफ कहा कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा. धरना स्थल से किसान रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर किसानों ने हाथों में कटोरा लेकर अधिकारियों के सामने भिक्षा मांगी. भजन गाते हुए किसानों ने शासन-प्रशासन से कहा कि जब तक हमारी मेहनत की फसल नहीं खरीदते, तब तक हमारा पालन-पोषण करिए. किसानों ने अधिकारियों से शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग उठाई.