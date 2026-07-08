'मूंग नहीं खरीदोगे तो पेट पालो...', भगोना-कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, नर्मदापुरम में ऐसा है अन्नदाताओं का हाल

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Moong Procurement News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है. भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज तीसरे दिन और अधिक आक्रामक नजर आया. हाथों में कटोरा, होंठों पर भजन और आंखों में आक्रोश लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए. अधिकारियों के सामने भिक्षा मांगते हुए किसानों ने कहा कि जब सरकार हमारी मूंग नहीं खरीद रही है, तो हमारा पेट भी वही पाले. आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है.
नर्मदापुरम के पीपल चौक पर भारतीय किसान संघ का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर जुटे और सरकार की मूंग खरीदी नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों ने साफ कहा कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा. धरना स्थल से किसान रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर किसानों ने हाथों में कटोरा लेकर अधिकारियों के सामने भिक्षा मांगी. भजन गाते हुए किसानों ने शासन-प्रशासन से कहा कि जब तक हमारी मेहनत की फसल नहीं खरीदते, तब तक हमारा पालन-पोषण करिए. किसानों ने अधिकारियों से शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग उठाई.
किसानों ने लगाए आरोप
किसानों का आरोप है कि सरकार की खरीदी नीति ने उन्हें आर्थिक संकट में धकेल दिया है. उनका कहना है कि प्रति एकड़ केवल 1 क्विंटल 20 किलो मूंग खरीदी जा रही है, जबकि खरीदी 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मानक के अनुसार होनी चाहिए. इससे किसानों की बड़ी मात्रा में उपज समर्थन मूल्य से बाहर रह जाएगी और उन्हें मजबूरी में मंडी में 4,500 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के कम दाम पर फसल बेचनी पड़ेगी.
आंदोलन का तीसरा दिन
किसानों का कहना है कि आंदोलन का आज तीसरा दिन है. धरना अपने खर्च पर चल रहा है, लेकिन दो महीने पहले बेचे गए गेहूं का भुगतान भी अब तक नहीं मिला है. ऐसे में आंदोलन चलाने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं. इसी पीड़ा को जताने के लिए उन्होंने अधिकारियों के सामने भिक्षा मांगकर विरोध दर्ज कराया.
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