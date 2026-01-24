Advertisement
मंगलाचरण के साथ शुरू हुआ नर्मदा जयंती महोत्सव, दुल्हन की तरह सजा सेठानी घाट, CM करेंगे मां नर्मदा का अभिषेक

Narmada Jayanti: नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती महोत्सव सुबह मंगलाचरण के साथ शुरू हुआ. दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सेठानी घाट सहित पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. दो दिवसीय इस आयोजन के दौरान रविवार शाम जल मंच से मां नर्मदा का भव्य अभिषेक पूजन होगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जल मंच से मां नर्मदा का विधिवत पूजन और अभिषेक करेंगे.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:06 PM IST
मंगलाचरण के साथ शुरू हुआ नर्मदा जयंती महोत्सव, दुल्हन की तरह सजा सेठानी घाट, CM करेंगे मां नर्मदा का अभिषेक

Narmada Jayanti: नर्मदापुरम में नर्मदांचल के लोकोत्सव नर्मदा जयंती महोत्सव का शुभारंभ आज सुबह मंगलाचरण के साथ हुआ. नर्मदा जयंती के मौके पर सेठानी घाट और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण के तौर पर म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें मां नर्मदा की पावन गाथा को द्दश्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. कार्यक्रम का मुख्य आयोजन रविवार को होगा.  जल मंच से मां नर्मदा का भव्य अभिषेक का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जल मंच से मां नर्मदा का विधिवत पूजन और अभिषेक करेंगे.

आज जयंती समारोह के अंतर्गत मां नर्मदा का पूजन-अभिषेक किया गया. वहीं कल दोपहर से सेठानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. मुख्य कार्यक्रम शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित लगभग एक लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. इस अवसर पर मां नर्मदा की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी और जल मंच से अभिषेक किया जाएगा. श्रद्धालु मां नर्मदा के पुण्य सलिल में लाखों दीप प्रवाहित कर जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे.

सेठानी घाट पर कार्यक्रम को हुआ आयोजन 

नर्मदा नगरी में पुण्य सलिला मां नर्मदा का दो दिवसीय जन्मोत्सव आज नित्य नर्मदा आरती समिति एवं नर्मदा महोत्सव आयोजन समिति के तत्वावधान में प्रारंभ हुआ. इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मां नर्मदा का पूजन-अभिषेक कर श्रद्धा और उत्साह के साथ महाआरती की गई. सेठानी घाट पर स्कूली बच्चों के लिए रंगोली, चित्रकला, मेहंदी पेंटिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया. वहीं आज शाम 7:30 बजे भोपाल की कलाकार श्वेता शर्मा और उनकी टीम मां नर्मदा पर आधारित एक डांस ड्रामा शो पेश करेंगी.

रविवार को निकाली जाएगी भव्य शोभायात्रा 

वहीं 25 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे मां नर्मदा मंदिर से एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो मोरचली चौक से होते हुए सेठानी घाट पर खत्म होगी. शाम 5:30 बजे, धार्मिक विद्वान पंडित सोमेश परसाई पानी के मंच पर एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह करेंगे. 

