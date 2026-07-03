ADJ तबस्सुम खान को धमकी देने वाले आरोपियों की तलाश तेज, हाईकोर्ट के निर्देश पर बढ़ाई गई सुरक्षा

राज्य चुनें
Barakhad Mob Lynching-नर्मदापुरम के बहुचर्चित बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब सोशल मीडिया पर नया विवाद सामने आया है. 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद कथित तौर पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें न्यायालय के फैसले और न्यायाधीश को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. अब तक 150 से अधिक सोशल मीडिया वीडियो और डिजिटल कंटेंट की जांच की जा चुकी है.
तबस्सुम खान ने सुनाई थी सजा
यह मामला करीब चार वर्ष पुराना है. सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में गो-तस्करी के संदेह में हुई भीड़ हिंसा में महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नाजिर अहमद की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जून को एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फैसले के बाद न्यायालय परिसर में भावुक और तनावपूर्ण माहौल भी देखने को मिला.
दो युवकों पर केस दर्ज
अदालती फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए. पुलिस का कहना है कि इनमें से कुछ वीडियो में न्यायालय के निर्णय और न्यायाधीश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं. इसी मामले में दो युवकों पर न्यायाधीश को कथित धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों की तलाश जारी है, जबकि वायरल वीडियो की भी बारीकी से जांच की जा रही है.
हाईकोर्ट ने दिए सुरक्षा के निर्देश
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एडीजे तबस्सुम खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके बाद नर्मदापुरम पुलिस ने न्यायाधीश को सुरक्षा उपलब्ध करा दी. पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा के अनुसार अब तक 150 से अधिक वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच की जा चुकी है. यदि जांच के दौरान नए तथ्य या अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो आरोपियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.