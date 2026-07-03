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ADJ तबस्सुम खान को धमकी देने वाले आरोपियों की तलाश तेज, हाईकोर्ट के निर्देश पर बढ़ाई गई सुरक्षा

Narmadapuram News-बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद के बाद सोशल मीडिया पर जजा और फैसले के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी देने का नया विवाद सामने आया है. हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने जज की सुरक्षा बढ़ा दी है. इस मामले में करीब 150 से ज्यादा वायरल वीडियो और डिजिटल कंटेंट की जांच शुरू कर दी है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 03, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:28 PM IST
ADJ तबस्सुम खान को धमकी देने वाले आरोपियों की तलाश तेज, हाईकोर्ट के निर्देश पर बढ़ाई गई सुरक्षा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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