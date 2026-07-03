ADJ तबस्सुम खान को धमकी देने वाले आरोपियों की तलाश तेज, हाईकोर्ट के निर्देश पर बढ़ाई गई सुरक्षा

Barakhad Mob Lynching-नर्मदापुरम के बहुचर्चित बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब सोशल मीडिया पर नया विवाद सामने आया है. 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद कथित तौर पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें न्यायालय के फैसले और न्यायाधीश को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. अब तक 150 से अधिक सोशल मीडिया वीडियो और डिजिटल कंटेंट की जांच की जा चुकी है.