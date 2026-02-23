Advertisement
आप भी खाते हैं चाय के साथ ब्रेड-टोस्ट? सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़, नर्मदापुरम में बेकरी सील

Narmadapuram Bakery Seal: नर्मदापुरम के रसूलिया इलाके में एक बेकरी में और पेटिस पार्लर में ब्रेड-टोस्ट भारी गंदगी के बीच बन रहे हैं. जहां खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच के दौरान बेकरी को सील कर दिया है. इसके अलावा, 50 किलो उत्पाद को नष्ट कर दिया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:50 PM IST
Narmadapuram Bakery Seal
Narmadapuram News: नर्मदापुरम के रसूलिया इलाके में बच्चों और आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कमलेश दियावार और जितेंद्र सिंह राणा की टीम ने ॐ साईं राम बैकरी और पेटिस पार्लर पर छापा मारा. जहां निरीक्षण दौरान पाया गया कि ब्रेड और टोस्ट गंदे कपड़ों में बन रहे थे. जिन्हें रोजाना सुबह बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नाश्ते में खाते हैं. इतना ही नहीं खाद्य पदार्थ खुले में न्यूजपेपर पर रखे थे और बदबूदार स्थिति में तैयार हो रहे थे.

जांच में यह भी पाया गया कि इन उत्पादों पर न निर्माण की तारीख थी न ही एक्सपाइरी तारीख की जानकारी थी. यानी लोग यह नहीं जान सकते थे कि ब्रेड ताजा बना हुआ है या फिर बासा है. टीम ने मौके से ब्रेड, टोस्ट और बेकरी बिस्कुट के नमूने जब्त कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए. स्थिति इतनी गंभीर पाई गई कि लगभग 50 किलो ब्रेड, टोस्ट और पाव को तुरंत नष्ट करना पड़ा. अधिकारियों का कहना है कि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी था.

अगले आदेश फैक्ट्री बंद रहेगी 
वहीं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत बेकरी को सख्त कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है. इसके अलावा, संचालक को नोटिस जारी कर दिया गया है. स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कि अगले आदेश तक फैक्ट्री बंद रहेगी. उन्हें वैध दस्तावेज और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है. भविष्य में ऐसी अनियमितताएं दोबारा नहीं होनी चाहिए. 

बिना लाइसेंस चल रही थी बेकरी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार का कहना है कि इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थीं. अचानक निरीक्षण के दौरान पता चला है कि यह बेकरी बिना लाइसेंस के चल रही थी. निर्माण यूनिट में ब्रेड, टोस्ट और बिस्कुट अस्वच्छ स्थिति में बनाए जा रहे थे और कोई वैध दस्तावेज या बैच नंबर मौजूद नहीं था. सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद न्यायालय में आगे की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी.

रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम

