डिजिटल हुई MP की यह जेल, क्यूआर कोड से मिलेगा सामान,आसान होगा काम

MP First Digital Jail: मध्य प्रदेश में अब जेलें भी डिजिटल भी हो रही हैं, नर्मदापुरम की केंद्रीय जेल प्रदेश की पहली डिजिटल जेल बन गई है, यहां के परिसर को कैशलेस सिस्टम से जोड़ा गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:31 PM IST
एमपी की डिजिटल जेल
एमपी की डिजिटल जेल

Narmadapuram Central Jail: जेलों को भी अब डिजिटल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम सेंट्रल जेल परिसर को भी कैशलेस सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे केंद्रीय जेल नर्मदापुरम अब प्रदेश की पहली हाईटेक डिजिटल जेल बन गई है, हालांकि यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जहां पहले चरण में जेल के दोनों खंडों की कैंटीन को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, क्यूआर कोड को कैंटीन की विंडो पर लगाया गया है, अब लगभग 1000 बंदियों के परिजन अपने मोबाइल से ही क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे. इससे बंदियों के खाते में पैसा तुरंत जमा हो जाएगा और उन्हें सामान खरीदने में होने वाली परेशानी भी खत्म होगी. 

यह सुविधा भी मिलेगी 

इतना ही नहीं क्यूआर कोड स्कैन करते ही बंदियों से जुड़ी विधिक सहायता,जेल मैनुअल,और अन्य जरूरी जानकारी भी मोबाइल में उपलब्ध हो जाएगी. हालांकि जेल अधीक्षक के मुताबिक कैंटीन में पहले परिजनों को नकद राशि जमा करनी पड़ती थी, लेकिन दूर-दराज से आने वाले कई परिजन कई-कई महीनों तक जेल नहीं पहुंच पाते थे. अब क्यूआर कोड को मुलाकाती पंजीयन कक्ष में लगा दिया गया है, जिससे परिजन मुलाकात के दौरान आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे. वर्तमान में जेल के दोनों खंडों में बंदियों के परिजनों द्वारा हर सप्ताह करीब 2 लाख रुपए की राशि कैंटीन में जमा की जाती है, जो अब सीधे बैंक खाते में जाएगी, इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जेलकर्मियों का समय भी बचेगा

जेल प्रबंधन को भी सुविधा 

नर्मदापुरम केंद्रीय जेल का यह डिजिटल मॉडल प्रदेश की अन्य जेलों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकता है, आधुनिक तकनीक का उपयोग न केवल व्यवस्था को बेहतर करेगा, बल्कि जेल प्रशासन और बंदियों के बीच संचार व सुविधाओं को भी और अधिक प्रभावी बनाएगा।, यह पहल प्रदेश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करने पर सिर्फ भुगतान की सुविधा ही नहीं, बल्कि बंदियों से जुड़ी विधिक सहायता, जेल मैनुअल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी परिजनों के मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे सिस्टम और अधिक सुव्यवस्थित तथा पारदर्शी बनेगा. वहीं जेल प्रबंधन को भी इससे सुविधा होगी. 

नर्मदापुरम से अभिषेक गौर की रिपोर्ट

