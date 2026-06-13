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खेतों में खड़ी फसल, पंपों पर लंबी कतारें... नर्मदापुरम में डीजल के लिए तरसे किसान

Narmadapuram News-नर्मदापुरण में मूंग की कटाई के पीक सीजन में डीजल संकट गहराने से परेशान किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया. पंप संचालकों द्वारा सुरक्षा नियमों के तहत कैन और कुप्पियों में डीजल देने से मना करने पर किसानों और प्रबंधन के बीच विवाद खड़ा हो गया.

Written ByAbhishek GourEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:08 PM IST
खेतों में खड़ी फसल, पंपों पर लंबी कतारें... नर्मदापुरम में डीजल के लिए तरसे किसान

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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