खेतों में खड़ी फसल, पंपों पर लंबी कतारें... नर्मदापुरम में डीजल के लिए तरसे किसान

आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है

किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो कटाई कार्य प्रभावित होगा और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. मूंग कटाई के सबसे महत्वपूर्ण समय में डीजल को लेकर मचा यह बवाल किसानों की बढ़ती परेशानी को साफ बयां कर रहा है. वहीं पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा और नियमों के तहत फिलहाल केवल वाहनों में ही डीजल दिया जा रहा है. कुप्पियों और प्लास्टिक कैनों में डीजल भरने की अनुमति नहीं है. इसी बात को लेकर किसानों और पंप प्रबंधन के बीच विवाद की स्थिति बन गई.