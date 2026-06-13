खेतों में खड़ी फसल, पंपों पर लंबी कतारें... नर्मदापुरम में डीजल के लिए तरसे किसान

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Narmadapuram Diesel Crisis-नर्मदापुरम जिले में मूंग की कटाई के चरम दौर में डीजल संकट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों में खड़ी फसल कटाई का इंतजार कर रही है, लेकिन डीजल के लिए किसान पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं. हालात इतने बिगड़ गए कि इटारसी-नर्मदापुरम मार्ग पर भैरव बाबा रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने किसानों ने जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई.
पंपों पर उमड़ी किसानों की भीड़
शनिवार सुबह से ही जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी. हाथों में प्लास्टिक की कुप्पियां और कैन लिए किसान घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन कई किसानों को डीजल नहीं मिल सका. इससे नाराज किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. किसानों का कहना है कि इन दिनों मूंग की कटाई, खेतों की बखराई और धान मड़ाई जैसे कृषि कार्य तेजी से चल रहे हैं.
मशीनों को पंपों पर लाना संभव नहीं
हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ रही है. ऐसे में हर बार भारी मशीनों को पेट्रोल पंप तक लाना संभव नहीं है, इसलिए किसान कैनों और कुप्पियों में डीजल भरकर खेतों में रखते हैं.तपती धूप में घंटों लाइन में खड़े किसान प्रशासन और तेल कंपनियों से तत्काल व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे हैं.
आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है
किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो कटाई कार्य प्रभावित होगा और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. मूंग कटाई के सबसे महत्वपूर्ण समय में डीजल को लेकर मचा यह बवाल किसानों की बढ़ती परेशानी को साफ बयां कर रहा है. वहीं पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा और नियमों के तहत फिलहाल केवल वाहनों में ही डीजल दिया जा रहा है. कुप्पियों और प्लास्टिक कैनों में डीजल भरने की अनुमति नहीं है. इसी बात को लेकर किसानों और पंप प्रबंधन के बीच विवाद की स्थिति बन गई.
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