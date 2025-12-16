बिरयानी में लेग पीस मांगना पड़ गया भारी, BJP नेता के भाई का दुकानदार ने काट दिया गाल

Fight Over Chicken Leg Piece-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में एक बिरयानी सेंटर में चिकन लेग पीस को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया. दोनों के बीच हुई शुरुआती बहस गहमा-गहमी में बदल गई. इस विवाद में ग्राहक अखिलेश शिवहरे को चोटें आईं. दुकानदार हसीम अली ने ग्राहक पर गर्म बर्तन से वार कर दिया, जिससे माहौल और बिगड़ गया. इस पूरी घटना के बाद माहौल गरमा गया. पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है.

चिकन लेग पीस को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, शहर में रविवार देर रात बिरयानी सेंटर पर एक चिकन लेग पीस को लेकर यह पूरा झगड़ा हो गया. इस झगड़े में ग्राहक अखिलेश शिवहरे घायल हो गया, जबकि दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. यह पूरी घटना शहर के पुराने बस स्टैंड के पास हुई. घायल ग्राहक बालागंज इलाके का रहने वाला है.

दुकानदार से मांगा चिकन लेग पीस

अखिलेश शिवहरे रविवार को देर रात चिकन बिरयानी खाने घर से निकले हुए थे. इसी दौरान उनका झगड़ हो गया. दरअसल, अखिलेश शिवहरे अपनी बिरयानी के साथ एक अतिरिक्त चिकन लेग पीस मांग रहे थे. दुकानदार हसीम अली ने इसके लिए 10 रुपए अतिरिक्त मांगे, जिस पर अखिलेश राजी हो गए और उन्होंने 500 का नोट दिया.

दुकानदार ने किया हमला

लेकिन कुछ ही देर के बाद दुकानदार ने कहा कि चिकन लेग पीस खत्म हो गए हैं. जब अखिलेश ने अपने अतिरिक्त पैसे वापस मांगे तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. यह बहस देखते ही देखते विवाद में बदल गई. इसी बीच दुकानदार हसीम अली ने उन पर गर्म बर्तन और धारदार चीज से हमला कर दिया. इस हमले में अखिलेश के गाल पर कट गया और और उनकी हथेली पर जलने के निशान आ गए.

बीजेपी नेता के चचेरे भाई हैं अखिलेश

अखिलेश एक बीजेपी नेता के चचेरे भाई हैं. इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि कहासुनी के दौरान दुकानदार ने गर्म बर्तन और एक धारदार चीज उठाई और अखिलेश पर हमला कर दिया. खुद को बचाने की कोशिश में अखिलेश को चोटें आईं हैं. इस घटना के बाद दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई की गई.

