Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पीली खंती दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, बच्चों को मुआवजा देने का आदेश

Narmadapuram Double Murder Case: नर्मदापुरम के पीली खंती क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में दोषियों को दोहरी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया है.  मृतका के नाबालिग बच्चों को मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:16 PM IST
पीली खंती दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला
पीली खंती दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

Narmadapuram Court News:  नर्मदापुरम जिले के पीली खंती क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम की कोर्ट ने आरोपी जीतु जरिया को दोषी मानते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के तहत दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर दो अलग-अलग मामलों में पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह फैसला घटना की गंभीरता को देखते हुए सुनाया गया.

यह सनसनीखेज वारदात 20 अप्रैल 2025 को मालवीय अस्पताल के पीछे पीली खंती इलाके में हुई थी. घटना के वक्त फरियादी, उनकी मां पूजा और बहन पल्लवी घर के बाहर मौजूद थीं. तभी आरोपी पीछे बने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आया. इस पर जब पूजा और पल्लवी ने विरोध किया तो आरोपी ने जमीन और मकान को लेकर विवाद शुरू कर दिया और उन्हें घर खाली करने की धमकी देने लगा. माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया.

क्या था पूरा मामला ?
विवाद बढ़ने पर आरोपी गुस्से में घर से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लौटा और दोनों महिलाओं पर हमला कर दिया. पल्लवी के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं, जबकि पूजा भी बुरी तरह घायल हो गईं. सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

23 गवाहों के बयान दर्ज
मामले की जांच कोतवाली थाना नर्मदापुरम द्वारा की गई और पूरी विवेचना के बाद अदालत में चालान पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. साथ ही न्यायालय ने मृतका पूजा की नाबालिग संतानों को 75-75 हजार रुपये की मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया है, ताकि बच्चों को कुछ राहत मिल सके.

रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम

