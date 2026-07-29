/नर्मदापुरम में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प, बसों में तोड़फोड़; मूंग की 100% खरीद की मांग, मंत्रियों-किसान नेताओं की बैठक

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Narmadapuram Farmers Protest: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मूंग की फसल की न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) पर 100 फीसदी खरीदी और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई. गुस्साए किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और बसों पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़-फोड़ भी की. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. किसानों के प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
#WATCH भोपाल, मध्य प्रदेश: नर्मदापुरम में मूंग की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 100% खरीद और इससे जुड़े अन्य मुद्दों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई।
प्रदर्शनकारी किसान एक बस पर चढ़ गए और बैरिकेड्स तोड़ दिए। pic.twitter.com/VD2S03ceNe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 29, 2026
भोपाल में भी किसानों का प्रदर्शन जारी
वहीं, भोपाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है. मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे किसानों ने पुलिस की चार लेयर वाली बैरिकेडिंग तोड़ दिया, अब वे सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस बीच, प्रदर्शन स्थल पर कुछ किसान अर्धनग्न होकर अपना विरोध जता रहे हैं.
विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और ट्रैफिक रोक दिया है. इससे होशंगाबाद रोड और आसपास के इलाकों में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हालात को देखते हुए कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने नर्मदापुरम रोड पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है.
#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh | A clash broke out between Police and farmers protesting in Narmadapuram, demanding 100% procurement of the moong crop at the Minimum Support Price (MSP) and related issues.
Protesting farmers climbed over a bus and broke the barricades. pic.twitter.com/AavbaZXD0j
— ANI (@ANI) July 29, 2026
सरकार ने बनाई कमेटी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए एक समिति बनाई है. इस समिति के मंत्रियों की एक टीम उनसे चर्चा करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आम जनता को कोई परेशानी न हो.
कांग्रेस ने साधा निशाना
इसके जवाब में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि हजारों किसान अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे हैं, फिर भी अहंकार में अंधी मोहन यादव सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है.
किसानों की मांग
मूंग खरीदी, ई-टोकन सिस्टम रद्द करने समेत 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का प्रदर्शन के कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, फिर भी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है.
#WATCH | Bhopal, MP: On law and order during farmers' protest, Police Commissioner, Bhopal, Sanjay Kumar says, "... All arrangements have been made and security forces deployed to maintain law and order. Diversion routes have been planned, circulated through newspapers and social… pic.twitter.com/yX333KVjVi
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 29, 2026
कानून-व्यवस्था पर बोले पुलिस कमिश्नर संजय कुमार
किसानों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. ट्रैफिक में रुकावट को संभालने के लिए डायवर्जन रूट की योजना बनाई गई है.
#WATCH भोपाल: भोपाल में चल रहे किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, किसानों के प्रतिनिधियों और किसानों से जुड़े मुद्दों के लिए बनाई गई मंत्री-स्तरीय समिति के बीच मंत्रालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक शुरू हुई। pic.twitter.com/woxprGOe6P
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 29, 2026
किसान नेताओं-मंत्रियों की बैठक
वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर बनाई गई मंत्रियों की एक समिति ने बुधवार शाम मंत्रालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की. बैठक में किसानों की मुख्य मांगों पर चर्चा की गई. मामलों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के भोपाल आने के बाद लिए जाने की उम्मीद है. सरकार की ओर से कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.
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