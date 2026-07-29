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नर्मदापुरम में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प, बसों में तोड़फोड़; मूंग की 100% खरीद की मांग, मंत्रियों-किसान नेताओं की बैठक

Narmadapuram Farmers Protest: नर्मदापुरम में मूंग की फसल की MSP पर 100 फीसदी खरीदी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया. इस दौरान किसानों और पुलिस की बीच झड़प भी हुई. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बसों में तोड़-फोड़ भी की.

Written ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:47 PM IST
नर्मदापुरम में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प, बसों में तोड़फोड़; मूंग की 100% खरीद की मांग, मंत्रियों-किसान नेताओं की बैठक

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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