मूंग खरीदी पर नर्मदापुरम में बवाल, धरने पर बैठे किसान तो सड़क पर उतरी कांग्रेस





कांग्रेस का प्रदर्शन

इधर इटारसी में कांग्रेस नेता मयूर जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिना बैलों के खुद बैलगाड़ी खींचकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मूंग की शत-प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की उपज खरीदने में लगातार देरी कर रही है. नेताओं का कहना है कि सीमित खरीदी से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. किसानों का दावा है कि बाजार में मूंग के दाम समर्थन मूल्य से काफी कम मिल रहे हैं. ऐसे में किसान संगठन और कांग्रेस दोनों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा.