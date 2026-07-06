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मूंग खरीदी पर नर्मदापुरम में बवाल, धरने पर बैठे किसान तो सड़क पर उतरी कांग्रेस

नर्मदापुरम जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है . सरकार की खरीदी नीति के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने अनिश्चितकालीन धरवा शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी इटारसी समेत कई क्षेत्रों में प्रदर्शन कर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Pooja
Published: Jul 06, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:32 PM IST
मूंग खरीदी पर नर्मदापुरम में बवाल, धरने पर बैठे किसान तो सड़क पर उतरी कांग्रेस
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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