मूंग खरीदी पर नर्मदापुरम में बवाल, धरने पर बैठे किसान तो सड़क पर उतरी कांग्रेस

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ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी को लेकर नर्मदापुरम जिले में किसानों का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है. सरकार की खरीदी नीति के विरोध में भारतीय किसान संघ ने नर्मदापुरम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जबकि इटारसी, सिवनीमालवा समेत जिले के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. दूसरी ओर कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है और इटारसी में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है.
नर्मदापुरम के पीपल चौक पर भारतीय किसान संघ ने मूंग खरीदी नीति के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है. किसानों का कहना है कि सरकार प्रति एकड़ केवल 1 क्विंटल 20 किलो मूंग खरीद रही है, जबकि 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदी की जानी चाहिए. किसान मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. संगठन ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करने और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है.
कांग्रेस का प्रदर्शन
इधर इटारसी में कांग्रेस नेता मयूर जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिना बैलों के खुद बैलगाड़ी खींचकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मूंग की शत-प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की उपज खरीदने में लगातार देरी कर रही है. नेताओं का कहना है कि सीमित खरीदी से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. किसानों का दावा है कि बाजार में मूंग के दाम समर्थन मूल्य से काफी कम मिल रहे हैं. ऐसे में किसान संगठन और कांग्रेस दोनों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा.
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