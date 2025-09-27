Advertisement
'...तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो', बीजेपी नेत्री के पति ने महिला टीचर को लिखा- 'I Love You', जांच में 8 पीड़िताओं ने खोले राज

Narmadapuram Teacher Case: नर्मदापुरम के हथवास इलाके के एक स्कूल में प्राचार्य सुरेश श्रीवास्तव पर महिला शिक्षक को अनुचित मैसेज भेजने और मानसिक दबाव डालने का आरोप लगा है. वहीं जांच की गई तो महिला शिक्षक ने जो आरोप लगाए थे, वह सही पाए गए. इसके अलावा, 8 अन्य महिला शिक्षकों ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:33 PM IST
बीजेपी नेत्री के पति ने महिला टीचर को लिखा- 'I Love You'
बीजेपी नेत्री के पति ने महिला टीचर को लिखा- 'I Love You'

BJP Leader Husband Case: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के हथवास इलाके के एक स्कूल में प्राचार्य सुरेश श्रीवास्तव की गंदी करतूत सामने आई है. दरअसल, एक महिला शिक्षक ने गंदे मैसेज करने का आरोप लगाया है. बता दें कि प्राचार्य ने वॉट्सऐप पर लिखा कि, “तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो” और एक फिल्मी गाने की लाइन भी भेजी. जब महिला ने कहा कि आप मेर पिता जैसे हैं, तब प्राचार्य ने उसे मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया. शिक्षक ने यह शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और बीईओ पिपरिया को लिखित रूप में दी. 

वहीं इस मामले में जांच की गई तो, सामने आया कि प्राचार्य ने कई बार शिक्षिका को मैसेज भेजे और जवाब मांगते रहे हैं. उन्होंने लिखा कि "मुझे आपका जवाब YES या NO में चाहिए." इसके अलावा, प्राचार्य ने कहा कि "स्कूल में तुम सबसे भरोसेमंद हो, किसी से मत कहना" शिक्षक ने साफ मना किया, लेकिन प्राचार्य ने उन्हें अलग-अलग कामों में लगाकर दबाव डालना जारी रखा. वहीं महिला शिक्षक ने आरोप लगाया है कि यह व्यवहार महिला कर्मचारियों के सम्मान के खिलाफ है. उन्हें मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिए. 
जांच में आरोप सही पाए गए
जांच टीम में तीन अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल थे, जिन्होंने 13 शिक्षकों के बयान लिए. जांच में प्राथमिक रूप से महिला शिक्षक के आरोप सही पाए गए. अन्य महिला शिक्षकों ने भी प्राचार्य पर प्रताड़ना और धमकियों का आरोप लगाया. प्राचार्य ने सफाई दी कि मैसेज गलती से भेजा गया था और इसे सुलह से निपटा लिया गया. बावजूद इसके, शिक्षकों ने कहा कि प्राचार्य शिक्षा मंत्री का डर दिखाकर ट्रांसफर की धमकी देते थे.

बीजेपी नेत्री के पति हैं प्राचार्य
इस मामले में और विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि प्राचार्य की पत्नी, अनिता श्रीवास्तव, भाजपा की नेता हैं और पिपरिया नगर मंडल की महामंत्री हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भेजा है. प्रशासन इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और कार्रवाई जारी है.

