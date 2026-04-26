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सरकारी अस्पताल में OT अटेंडर बना डॉक्टर, महिला का कर डाला ऑपरेशन, वसूले हजारों रुपये

Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित पिपरिया सिविल अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक OT अटेंडेंट ने डॉक्टर बनकर एक महिला की सर्जरी कर दी. यह ऑपरेशन बिना किसी पर्चे या डायग्नोस्टिक टेस्ट के किया गया था.

 

Written By  Abhishek Gour|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:01 AM IST
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सरकारी अस्पताल में OT अटेंडर बना डॉक्टर, महिला का कर डाला ऑपरेशन, वसूले हजारों रुपये

Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है. यहां पिपरिया सिविल अस्पताल में किसी डॉक्टर ने नहीं, बल्कि एक OT अटेंडेंट ने सर्जन की भूमिका निभाई और एक महिला की सर्जरी की. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ऑपरेशन किसी डॉक्टर द्वारा बिना किसी मेडिकल जांच के बिना OPD पर्ची के और बिना किसी वैध प्रोटोकॉल का पालन किए किया गया.

सरकारी अस्पताल में ओटी अटेंडर बना डॉक्टर
आरोप है कि OT अटेंडेंट बरसाती लाल मांझी ने 20-22 साल की एक महिला की सर्जरी की, जो हाल ही में मां बनी थी. न तो कोई OPD पर्ची थी, और न ही किसी डॉक्टर ने जांच की थी बस सीधे सर्जरी कर दी गई. यह मनमानी यहीं खत्म नहीं हुई. महिला को सात से आठ बार अस्पताल बुलाया गया, और हर बार ड्रेसिंग बदलने के बहाने उससे ₹1,000 से ₹1,500 के बीच की रकम ऐंठी गई. कुल मिलाकर लगभग ₹10,000 की ठगी की गई.

ऐसे हुआ खुलासा
यह खौफनाक सच तब सामने आया, जब एक आशा कार्यकर्ता उस महिला के घर गई. शक पैदा हुआ सवाल पूछे गए और फिर यह चौंकाने वाली कहानी सामने आई. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

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स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. आरोपी ने पहले भी किसी भी डॉक्टर की जानकारी के बिना सर्जरी की हैं. अब सवाल यह उठता है, क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान सचमुच सुरक्षित है? क्या बिना मेडिकल डिग्री वाले लोग डॉक्टर बनकर सर्जरी कर रहे हैं? फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है. मेडिकल इलाज के नाम पर चल रहा यह खतरनाक ढोंग आखिर कब खत्म होगा? और यह व्यवस्था आखिर कब जागेगी?

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