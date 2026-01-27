Advertisement
Narmadapuram News-नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. सिवनी-मालवा से आए दो सगे भाई अर्धनग्न होकर, हाथों में कफन और गले में माला डालकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राम नाम सत्य है का नारा भी लगाया. युवकों को देख तहसीलदार सरिता मालवीय का पारा चढ़ गया और उन्होंने युवकों को जेल भेजने की धमकी दे डाली. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:52 PM IST
नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट में हाईवोल्टेज ड्रामा, गले में माला और हाथ में कफन लेकर पहुंचे दो सगे भाई, खुद को बताया ‘जिंदा लाश’

High Voltage Drama in Narmadapuram-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सिवनी-मालवा से आए दो सगे भाई आधे तन पर कपड़े, हाथों में कफन और गले में माला डालकर कलेक्ट्रेट में घुस आए. राम नाम सत्य है के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. अपनी जमीन से जुड़े मामले में न्याय न मिलने से टूट चुके ये भाई सिस्टम के सामने खुद को जिंदा लाश बताने पहुंचे थे. 

तहसीलदार का चढ़ गया पारा
कलेक्ट्रेट में इस दृश्य को देखकर अफसरों में भी अफरा-तफरी मच गई.  वे हाथों में कफन, माला और झांझ लेकर राम नाम सत्य है के नारे लगा रहे थे. उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि अब यहां बजाना मत. शांति से बात करो आप लोग. यह कलेक्ट्रेट है, यहां कानून का पालन सभी को करना पड़ेगा. अगर कानून व्यवस्था भंग की गई, तो सभी को अंदर करवा दिया जाएगा. शांति से बात कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि नाटक मत करो. अभी पुलिस बुलाकर सबको अंदर करवा दूंगी. 

शिकायतकर्ता बोले-न्याय चाहिए
इस पर शिकायतकर्ता राजकुमार सराठे और उसकी मां भावुक हो गए. दोनों भाई तहसीलदार के पैरों में गिरते हुए बोले हम आपके पांव पड़ते हैं, हमें न्याय चाहिए. तहसीलदार मालवीय की फटकार पर शिकायतकर्ता राजकुमार सराठे ने कहा हम जीरावेह गांव में रहते हैं. हमारे खेत से लगी सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बना दिए गए हैं. इससे रास्ता और पानी की निकासी पूरी तरह बंद हो गई है. कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ.  तहसीलदार की फटकार के बावजूद पीड़ितों ने संयम नहीं खोया और इंसाफ की गुहार लगाते रहे

हालात बिगड़ते देख वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसडीएम जय सोलंकी और तहसीलदार ने माहौल शांत कराया और पीड़ितों को कपड़े पहनने के लिए कहा. इसके बाद प्रशासन ने उनकी समस्या सुनने का आश्वासन दिया. पीड़ितों को कपड़ने पहनाने के बाद जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन से मिलवाया गया. जैन ने उनकी समस्या सुनने के बाद जिला स्तर से एक टीम बनाने और तहसीलदार को सिवनी मालवा भेजने के निर्देश दिए. 

तहसीलदार ने दी सफाई
वहीं, तहसीलदार सरिता मालवीय ने कहा वे लोग कलेक्ट्रेट परिसर में अर्धनग्न हालत में प्रदर्शन कर रहे थे. प्रशासन को उल्टा-सीधा बोल रहे थे. परिस्थिति को देखते हुए समझाने के लिए उन्हें डांटा था.

