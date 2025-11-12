Advertisement
महानगरी एक्सप्रेस के बाथरूम में 'पाक जिंदाबाद' के नारे, बम धमाके की अफवाह से हड़कंप, लावारिस सूटकेस भी मिला

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में बुधवार को मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम में पाक जिंदाबाद, बम धमाका और ISIS जैसे संदेश लिखे जाने से सनसनी फैल गई. जांच के दौरान एसी बोगी में एक लावारिस सूटकेस मिला. महानगरी एक्सप्रेस को पहले जलगांव और फिर इतरा रेलवे जंक्शन पर चैक किया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:34 PM IST
MP News-दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. इसी बीच बुधवार को नर्मदापुरम जिले से गुजर रही मुंबई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस 22177 में लिखे भड़काऊ संदेशों से हड़कंप मच गया. महानगरी एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम में किसी ने पाक जिंदाबाद, बम धमाका, और ISIS जैसे शब्द दिए थे. संदेशों की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और बम स्क्वॉड की टीमें तुरंत अलर्ट हो गईं. 

ट्रेन में मिला लावारिस सूटकेस
ट्रेन के पहले जलगांव स्टेशन पर रोका गया और फिर इटारसी जंक्शन पर दोबारा जांच की गई. इटारसी में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ट्रेन की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान एसी कोच बी-1 में एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस मिला. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने सूटकेस की जांच की. हालांकि, सूटकेस में केवल कपड़े और भगवद गीता मिली. जांच में पता चला का कि सूटकेस किसी यात्री का था जो छूट गया. संबंधित यात्री से संपर्क किया गया, जो बैग लेने इटारसी पहुंच रहा है. 

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि बाथरूम में लिखे गए शब्द किसी असामाजिक तत्व के द्वारा डर और अफवाह फैलाने के उद्देश्य से लिखे गए प्रतीत होते हैं. ऐसी हरकतें कानूनन अपराध हैं और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद नर्मदापुर जिले के सभी रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. 

पुलिस की टीमें चला रही सर्च ऑपरेशन
बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. यात्रियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत रेलवे या पुलिस अधिकारियों को देने की अपील की गई है. महानगरी एक्सप्रेस की तलाशी पूरी होने के बाद ट्रेन दोपहर 12:58 बजे पिपरिया स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना हुई, जो लगभग 8 मिनट की देरी से चल रही थी.

