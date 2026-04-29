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सिलेंडर बुकिंग की शिकायत के लिए मिलाया फोन, लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो गए दो बैंक खाते

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में सिलेंडर बुकिंग  के नाम पर व्यापारी से सवा लाख रुपए की ठगी कर ली गई. व्यापारी ने सिलेंडर बुकिंग के लिए गूगल सर्च पर नंबर ढूंढा था. जो नंबर व्यापारी को मिला वह साइबर ठग था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:47 PM IST
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सिलेंडर बुकिंग की शिकायत के लिए मिलाया फोन, लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो गए दो बैंक खाते

Gas Cylinder Booking Fraud-आज के डिजिटल दौर में साइबर ठगों ने अब बुजुर्गों और व्यापारियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले से सामने आया है, जहां एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी से गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर 1.28 लाख रुपए की ठगी कर ली गई. ठगों ने बेहद शातिर तरीके से व्यापारी का मोबाइल हैक कर उनके दो अलग-अलग बैंक खातों से रकम पार कर दी. 

गूगल सर्च से शुरू हुआ जाल
यह घटना 17 अप्रैल की है. पुलिस के अनुसार, पीड़ित व्यापारी अपनी LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग करने का प्रयास कर रहे थे. बुकिंग में आ रही समस्या की शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्होंने गूगल पर गैस कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया. लेकिन जो नंबर व्यापारी की मिला वह एजेंसी का नहीं बल्कि शातिर साइबर ठग का था. 

एपीके लिंक और मोबाइल हैकिंग 
जैसे ही व्यापारी ने बुकिंग के लिए नंबर पर कॉल किया, ठग ने व्यापारी को अपने झांसे में ले लिया. ठग ने व्यापारी को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया और बातचीत के दौरान एक एपीके फाइल की लिंक भेज दी. ठग ने दावा किया कि इस लिंक के जरिए उनकी शिकायत दर्ज हो जाएगा. जैसे ही व्यापारी ने इस लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और फोन का पूरा एक्सेस ठग के पास चला गया. 

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2 रुपए के चक्कर में गंवाए 1.28 लाख
मोबाइल हैक करने के बाद ठग ने व्यापारी को एक बारकोड भेजा और कहा कि वेरिफिकेशन के लिए मात्र 2 रुपए का ट्रांजेक्शन करें. इस पूरी प्रक्रिया में करीब आधा घंटा लगा, और इसी दौरान हैकर ने व्यापारी के दो बैंक खातों में सेंध लगा दी. ठग ने दो किस्तों में कुल 1 लाख 28 हजार 998 रुपए निकाल लिए. व्यापारी को ठगी का अहसास तब हुआ जब उनके मोबाइल पर बैंक से पैसे कटने का मैसेज आया. 

पुलिस जांच में जुटी
इस घटना के 12 दिन पर पुलिस ने प्राथमिक जांच पूरी कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच कर रहे एसआई अशोक बरबड़े ने बताया कि गूगल पर मौजूद हर नंबर सही नहीं होता है. 

यह गलती न करें

  • कभी भी गूगल पर सर्च किए गए अनजान नंबरों पर भरोसा न करें.
  • किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई APK फाइल या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.
  • शिकायत या मदद के लिए केवल संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत ऐप का ही उपयोग करें.

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