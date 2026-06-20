Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में मालाखेड़ी रोड पर स्थित लाइफस्टाइल कॉलोनी इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 38 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, यह जोड़ा एक किराए के मकान में साथ रह रहा था. किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ जो जल्द ही हिंसा में बदल गया. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.