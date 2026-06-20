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नर्मदापुरम में लिव-इन पार्टनर बना कातिल, महिला की चाकू मारकर हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार

Narmadapuram News: नर्मदापुरम में एक महिला की उसके लिव-इन पार्टनर द्वारा चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी घर में ताला लगाकर भाग गया.

Written ByAbhishek GourEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:01 AM IST
नर्मदापुरम में लिव-इन पार्टनर बना कातिल, महिला की चाकू मारकर हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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