राज्य चुनें
Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में मालाखेड़ी रोड पर स्थित लाइफस्टाइल कॉलोनी इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 38 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, यह जोड़ा एक किराए के मकान में साथ रह रहा था. किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ जो जल्द ही हिंसा में बदल गया. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद आरोपी फरार
मृतक महिला की पहचान आशा यादव (38) के तौर पर हुई है. वह लाइफस्टाइल कॉलोनी के पास एक किराए के घर में गणपत चौरे के साथ रहती थीं. बताया जा रहा है कि गणपत नंदविहार कॉलोनी इलाके में काम करते था. घटना के बाद आरोपी घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया. कोतवाली पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है.
लिव-इन पार्टनर ने महिला का मारा चाकू
पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर नंदविहार इलाके में किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था. यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि गणपत ने आशा पर चाकू से हमला कर दिया. पेट और छाती पर चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही और गुरुवार रात उसकी मौत हो गई.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
गौरव बुंदेला (TI, कोतवाली) ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने शुरू में आरोपी गणपत चौरे के खिलाफ चाकू से हमला करने का मामला दर्ज किया था. अब महिला की मौत के बाद मामले में हत्या के आरोप भी जोड़े जा रहे हैं. पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है और उन जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां उसके मिलने की संभावना है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!