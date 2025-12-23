इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

Ordnance Factory Bomb Threat-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी फैक्ट्री के आधिकारिक ईमेल पर सोमवार रात में दी गई है. बताया जा रहा है कि मेल तमिलनाडु से आया है, जिसमें कहा गया कि आपकी आयुध निर्माणी, अभिनेता रजनीकांत के आवास और संगीतकार इलैयाराजा के आवास पर RDX बम रखे गए हैं, फटने से पहले इन्हें खाली कर दें.

इलाके की घेराबंदी की गई

इटारसी स्थित इस फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए बम-बारूद और मिसाइल बनाई जाती हैं. बम की धमकी मिलते ही पथरौटा, इटारसी, रामपुर और तवानगर थाने की फोर्स तुरंत फैक्ट्री पहुंची. एएसपी अभिषेक राजन भी मौक पर पहुंच गए. सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.

मेल को किया जा रहा है वेरिफाई

मामले में एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया कि धमकी भरे ईमेल की जांच की जा रही है. इस मेल को वेरिफाई किया जा रहा है कि यह कहां से आया है. वहीं एहतियात के तौर पर बम स्कॉड और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेज दिया गया है. इसके अलावा फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

छिंदवाड़ा से बुलाई गई टीम

फैक्ट्री को मिली धमकी के बाद दिक्कत बम डिस्पोजल स्कॉड को बुलाने में हुई. कहा जा रहा है कि नर्मदापुरम की एक टीम सीएम और जेपी नड्डा के बैतूल दौरे की सुरक्षा में गई थी. दूसरी टीम ग्वालियर और तीसरी टीम बुरहानपुर गई है. जब लोकल टीम उपलब्ध नहीं हुई तो आनन-फानन में छिंदवाड़ा से बम स्क्वॉड को बुलाया गया है.

अप्रैल में भी मिल चुकी है धमकी

यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले 17 अप्रैल को भी फैक्ट्री को ऐसा ही एक धमकी भरा मेल मिला था. जब जांच की गई तो यह मेल फर्जी निकला था. एक बार से धमकी भरा मेल मिला है. दोबारा मेल आने का बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है और जोखिम नहीं लेना चाहती हैं. फिलहाल पथरोटा थाने में इसे लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है.

