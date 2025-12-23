Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3050779
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

Narmadapuram News-इटारसी की ऑर्डनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सोमवार रात को यह धमकी फैक्ट्री के आधिकारिक ईमेल पर दी गई है. इस धमकी के बाद फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भारी मात्रा में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. बताया जा रहा है कि मेल तमिलनाडु से आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

Ordnance Factory Bomb Threat-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी फैक्ट्री के आधिकारिक ईमेल पर सोमवार रात में दी गई है. बताया जा रहा है कि मेल तमिलनाडु से आया है, जिसमें कहा गया कि आपकी आयुध निर्माणी, अभिनेता रजनीकांत के आवास और संगीतकार इलैयाराजा के आवास पर RDX बम रखे गए हैं, फटने से पहले इन्हें खाली कर दें. 

इलाके की घेराबंदी की गई
इटारसी स्थित इस फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए बम-बारूद और मिसाइल बनाई जाती हैं. बम की धमकी मिलते ही पथरौटा, इटारसी, रामपुर और तवानगर थाने की फोर्स तुरंत फैक्ट्री पहुंची. एएसपी अभिषेक राजन भी मौक पर पहुंच गए. सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. 

मेल को किया जा रहा है वेरिफाई
मामले में एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया कि धमकी भरे ईमेल की जांच की जा रही है. इस मेल को वेरिफाई किया जा रहा है कि यह कहां से आया है. वहीं एहतियात के तौर पर बम स्कॉड और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेज दिया गया है. इसके अलावा फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

छिंदवाड़ा से बुलाई गई टीम
फैक्ट्री को मिली धमकी के बाद दिक्कत बम डिस्पोजल स्कॉड को बुलाने में हुई. कहा जा रहा है कि नर्मदापुरम की एक टीम सीएम और जेपी नड्डा के बैतूल दौरे की सुरक्षा में गई थी. दूसरी टीम ग्वालियर और तीसरी टीम बुरहानपुर गई है. जब लोकल टीम उपलब्ध नहीं हुई तो आनन-फानन में छिंदवाड़ा से बम स्क्वॉड को बुलाया गया है. 

अप्रैल में भी मिल चुकी है धमकी
यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले 17 अप्रैल को भी फैक्ट्री को ऐसा ही एक धमकी भरा मेल मिला था. जब जांच की गई तो यह मेल फर्जी निकला था. एक बार से धमकी भरा मेल मिला है. दोबारा मेल आने का बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है और जोखिम नहीं लेना चाहती हैं. फिलहाल पथरोटा थाने में इसे लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है.

यह भी पढ़ें-बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ी चोट, CRPF ने पकड़ी हथियारों की फैक्ट्री, टूटेगी सप्लाई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsIndore Latest NewsNarmadapuram news

Trending news

Baba Bageshwar Acharya Dhirendra Krishna Shastri
बांग्लादेश पर बाबा बागेश्वर का बयान, कहा- आज वहां हिंदू जल रहा है, कल तुम्हारी...!
severe cold
शहडोल में कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम; घटों देरी से चल रही ट्रेनें...
ratlam news
'मेरा हाथ कैसे पकड़...', रतलाम में लेडी SI से भिड़ी युवती, थाने में दी धमकी...
datia news hindi
दतिया में अंबेडकर की मूर्ति खंडित, रात के अंधेर में की गई शर्मनाक हरकत
CRPF
नक्सलियों ने जंगल के बीच बना रखी थी राइफल फैक्ट्री, CRPF ने किया धवस्त
gwalior news
शादी में रोड़ा बन रही थी गर्लफ्रेंड, ग्वालियर में आशिक ने घर में घुसकर मारी गोली
Mahakal Baba
महाकाल मंदिर में नए साल पर विशेष व्यवस्था, भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग बंद...
damoh raod accident
तेज रफ्तार ने ली जान: दमोह-छतरपुर हाईवे पर भीषण हादसा, कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
jp nadda in betul
MP को मिलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, बैतूल में जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत...
cm mohan yadav
महेश्वर को बड़ी सौगात: HAM मॉडल पर बनेगा बड़वाह-धामनोद 4 लेन, कैबिनेट ने दी मंजूरी..