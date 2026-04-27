Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3194429
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhहोशंगाबाद

नर्मदापुरम में टवेरा और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 7 घायल, शादी से लौट रहे थे वापस

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी लोग टवेरा में सवार होकर एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नर्मदापुरम में टवेरा और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 7 घायल, शादी से लौट रहे थे वापस

Horrific Road Accident-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर आंचलखेड़ा के पास रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक टवेरा और अनाज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लाग घायल हो गए. सभी महेंद्रवाड़ी और माखननगर के रहने वाले थे. वे सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. 

ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार टवेरा
जानकारी के अनुसार, रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर आंचलखेड़ा गांव के पास उनकी टवेरा गाड़ी अनाज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. क्रॉसिंग के दौरान टवेरा अनियंत्रित होकर ट्रॉली के साइड में जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

5 लोगों की मौत, 7 घायल
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 6 से 7 घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शवों का पोस्टमॉर्टम आज नर्मदापुरम में किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी में गए थे बुधनी
पुलिस के अनुसार, टवेरा में सवार सभी लोग गांव के राघनेद्र मोरप्पा की शादी में बुधनी गए थे. वे सभी रात में महेंद्रवाड़ी लौट रहे थे. इसी दौरान आंचलखेड़ा के पास नर्मदापुरम की ओर से अनाज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी. क्रासिंग के दौरान टवेरा ट्रॉली के साइड से टकरा गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-MP में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल, बैतूल में 1 से 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsNarmadapuram newsNarmadapuram Accident

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, 13 जिलों में लू का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
sheopur news
6 दिन की बच्ची को ₹1 लाख में खरीदा, फिर सड़क किनारे फेंका, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा
jabalpur news
आसमान से आई दुल्हन...डोली की जगह हेलीकॉप्टर में बैठकर पिया के घर पहुंची
guna news hindi
साइड नहीं मिली तो बारातियों पर ही चढ़ा दी ट्रैक्टर,दूल्हे ने बग्गी से कूदकर बचाई जान
mp news
एमपी के विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों की लिस्ट जारी, जानिए कहां-किसे मिली कमान?
khandwa news
खंडवा में भीषण सड़क हादसा, मकान से टकराई बारातियों की कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल
bhopal news
भोपाल एयरपोर्ट पर हंगामा! एअर इंडिया की फ्लाइट अचानक कैंसिल,यात्रियों में मचा हड़कंप
gwalior news
बुजुर्ग महिला को रोड पार कराई, फिर बातों में उलझाकर उतरवा लिए सोने के जेवर
gwalior news
ग्वालियर अस्पताल में 'पुष्पा' की रिपोर्ट पर 'दिलीप' का इलाज, 2 घंटे में मरीज की मौत
damoh news
किसानों की मुश्किलें बढ़ीं! इस दिन बंद रहेंगी प्रदेश की खाद-बीज दुकानें, जानें वजह