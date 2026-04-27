नर्मदापुरम में टवेरा और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 7 घायल, शादी से लौट रहे थे वापस

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी लोग टवेरा में सवार होकर एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे.
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Horrific Road Accident-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर आंचलखेड़ा के पास रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक टवेरा और अनाज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लाग घायल हो गए. सभी महेंद्रवाड़ी और माखननगर के रहने वाले थे. वे सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे.
ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार टवेरा
जानकारी के अनुसार, रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर आंचलखेड़ा गांव के पास उनकी टवेरा गाड़ी अनाज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. क्रॉसिंग के दौरान टवेरा अनियंत्रित होकर ट्रॉली के साइड में जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई.
5 लोगों की मौत, 7 घायल
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 6 से 7 घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शवों का पोस्टमॉर्टम आज नर्मदापुरम में किया जाएगा.
शादी में गए थे बुधनी
पुलिस के अनुसार, टवेरा में सवार सभी लोग गांव के राघनेद्र मोरप्पा की शादी में बुधनी गए थे. वे सभी रात में महेंद्रवाड़ी लौट रहे थे. इसी दौरान आंचलखेड़ा के पास नर्मदापुरम की ओर से अनाज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी. क्रासिंग के दौरान टवेरा ट्रॉली के साइड से टकरा गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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