नर्मदा में सीधे गिर रहा गंदा पानी, NHRC सदस्य ने जताई गंभीर चिंता, कहा- 'यह बड़ी प्रशासनिक लापरवाही'

सीवर गिरना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें नदियों को स्वच्छ रखने के लिए अरबों रुपये खर्च कर रही हैं और नगरीय निकायों को भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि गंदा पानी सीधे नदी में पहुंच रहा है तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही नर्मदा नदी के एक घाट पर अपशिष्ट जल को रोकने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन और एसटीपी पंपिंग स्टेशन की डिजाइन पर भी सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन को पूरे प्रकरण की तकनीकी समीक्षा कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.