नर्मदा में सीधे गिर रहा गंदा पानी, NHRC सदस्य ने जताई गंभीर चिंता, कहा- 'यह बड़ी प्रशासनिक लापरवाही'

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Priyank Kanoongo Outraged-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने नर्मदापुरम दौरे के दौरान जिला प्रशासन और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों की समीक्षा के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शहर में एक घाट और एक मोहल्ले का नाम जातिसूचक पाया गया है, जो संविधान की भावना, अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांतों और सामाजिक समानता के मूल्यों के विपरीत है. उन्होंने जिला प्रशासन को ऐसे नामों के परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए.
सफाईकर्मियों का वेतन देने के दिए निर्देश
समीक्षा के दौरान राम-जानकी मंदिर के पास संचालित एक कथित अवैध मांस-मटन दुकान का मामला भी सामने आया, जिस पर कानूनगो ने अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, वहीं नगर पालिका में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को निर्धारित कलेक्टर दर के अनुसार वेतन नहीं मिलने की शिकायत पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही श्रम विभाग को कर्मचारियों के रोस्टर और भुगतान रिकॉर्ड की जांच कर अनियमितता मिलने पर संबंधित ठेकेदारों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.
नर्मदा में गंदा पानी मिलने पर जताई नाराजगी
कानूनगो ने यह भी कहा कि शासन द्वारा मां नर्मदा को एक जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, इसलिए नदी के निर्धारित क्षेत्र में यदि मांस अथवा मटन की दुकानें संचालित होती पाई जाती हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने नर्मदा नदी में बिना सीवरेज ट्रीटमेंट के गंदे नालों का पानी सीधे गिरने पर भी गंभीर चिंता जताई और इसे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बताया. उन्होंने कहा कि दूषित जल भविष्य में गंभीर बीमारियों और महामारी का कारण बन सकता है.
सीवर गिरना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें नदियों को स्वच्छ रखने के लिए अरबों रुपये खर्च कर रही हैं और नगरीय निकायों को भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि गंदा पानी सीधे नदी में पहुंच रहा है तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही नर्मदा नदी के एक घाट पर अपशिष्ट जल को रोकने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन और एसटीपी पंपिंग स्टेशन की डिजाइन पर भी सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन को पूरे प्रकरण की तकनीकी समीक्षा कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.
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