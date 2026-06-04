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नर्मदा में सीधे गिर रहा गंदा पानी, NHRC सदस्य ने जताई गंभीर चिंता, कहा- 'यह बड़ी प्रशासनिक लापरवाही'

Narmadapuram News-नर्मदा नदी में सीवर का गंदा पानी मिलने को लेकर NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने नाराजगी जाहिर की है. प्रियंक कानूनगो में नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे पानी को बड़ी प्रशासनिक लापरवाही बताया. उन्होंने प्रशासन को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

Written ByAbhishek GourEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 04, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:06 PM IST
नर्मदा में सीधे गिर रहा गंदा पानी, NHRC सदस्य ने जताई गंभीर चिंता, कहा- 'यह बड़ी प्रशासनिक लापरवाही'

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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