अब तक शुरू नहीं हुई क्लिनिक

नगर पालिका द्वारा शहर के हाउसिंग बोर्ड, ग्वालटोली, प्रताप नगर, दशहरा मैदान, भीलपुरा और मालाखेड़ी क्लिनिक भवन तैयार किए गए हैं. नियमों के अनुसार भवन निर्माण के बाद इनके संचालन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है. प्रत्येक क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति होना अनिवार्य है, लेकिन चिकित्सकों और संसाधनों की कमी के कारण विभाग अब तक इन क्लिनिकों को शुरू नहीं कर पाया है. वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नरसिंह गेहलोत का कहना है कि क्लिनिकों के संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा चुका है.पद स्वीकृत होते ही स्टाफ की नियुक्ति कर क्लिनिकों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. अब बड़ा सवाल यह है कि जब भवन तैयार हैं, करोड़ों की योजनाओं का प्रचार हो चुका है और जनता स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार कर रही है, तो आखिर इन संजीवनी क्लिनिकों के दरवाजे कब खुलेंगे? या फिर लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए ये भवन भी सरकारी उपेक्षा की भेंट चढ़ जाएंगे.