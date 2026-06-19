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नर्मदापुरम में जनता के पैसों की बर्बादी! लाखों खर्च के बाद भी संजीवनी क्लीनिकों पर लटके ताले, मरीज परेशान

Narmadapuram Sanjeevani Clinics closed: नर्मदापुरम में बने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक अब तक शुरू नहीं होने से मरीज परेशान है. तीन भवन बनकर तैयार हो हैं, लेकिन संचालन न होने से वे बदहाल हो रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Pooja
Published: Jun 19, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:12 PM IST
नर्मदापुरम में जनता के पैसों की बर्बादी! लाखों खर्च के बाद भी संजीवनी क्लीनिकों पर लटके ताले, मरीज परेशान

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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