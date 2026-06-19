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Narmadapuram Sanjeevani Clinics closed: नर्मदापुरम के लोगों को घर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपए की लागत से बनाए गए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खुद संजीवनी के इंतजार में हैं. नर्मदापुरम शहर में तैयार हो चुके तीन क्लिनिक भवन स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर किए जाने के बावजूद आज तक शुरू नहीं हो सके हैं. हालत यह है कि जिन भवनों में मरीजों का इलाज होना था, वहां अब गंदगी, झाड़ियां और असामाजिक तत्वों का कब्जा बढ़ता जा रहा है. शहर में स्वीकृत छह मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिकों में से तीन भवन पूरी तरह तैयार होकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे जा चुके हैं. एक भवन हैंडओवर की प्रक्रिया में है, जबकि दो स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है. लेकिन जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा करने वाली यह महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल कागजों तक ही सीमित नजर आ रही है. क्लिनिकों में मरीजों की जगह सन्नाटा पसरा हुआ है और भवन धीरे-धीरे बदहाली की भेंट चढ़ रहे हैं.
सबसे खराब स्थिति हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बने संजीवनी क्लिनिक की है. यहां भवन के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, झाड़ियां उग आई हैं और परिसर कचरे से भर चुका है. दशहरा मैदान में बने क्लिनिक में भी बदहाली साफ दिखाई दे रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगता है. वहीं प्रताप नगर में बना क्लिनिक भी उपेक्षा का शिकार है, जहां परिसर में कचरे का ढेर लगा हुआ है और भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि ये क्लिनिक शुरू हो जाएं तो उन्हें सामान्य बीमारियों और प्राथमिक उपचार के लिए दूर अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा. वर्तमान में मामूली इलाज के लिए भी लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है.
अब तक शुरू नहीं हुई क्लिनिक
नगर पालिका द्वारा शहर के हाउसिंग बोर्ड, ग्वालटोली, प्रताप नगर, दशहरा मैदान, भीलपुरा और मालाखेड़ी क्लिनिक भवन तैयार किए गए हैं. नियमों के अनुसार भवन निर्माण के बाद इनके संचालन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है. प्रत्येक क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति होना अनिवार्य है, लेकिन चिकित्सकों और संसाधनों की कमी के कारण विभाग अब तक इन क्लिनिकों को शुरू नहीं कर पाया है. वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नरसिंह गेहलोत का कहना है कि क्लिनिकों के संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा चुका है.पद स्वीकृत होते ही स्टाफ की नियुक्ति कर क्लिनिकों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. अब बड़ा सवाल यह है कि जब भवन तैयार हैं, करोड़ों की योजनाओं का प्रचार हो चुका है और जनता स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार कर रही है, तो आखिर इन संजीवनी क्लिनिकों के दरवाजे कब खुलेंगे? या फिर लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए ये भवन भी सरकारी उपेक्षा की भेंट चढ़ जाएंगे.
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