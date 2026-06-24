Narmadapuram News: नर्मदापुरम की सिवनीमालवा तहसील में एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, जिससे भ्रष्टाचार में शामिल लोगों और बिचौलियों की बेचैनी बढ़ गई है. तहसीलदार नितिन झोड़ ने अपने चैंबर के बाहर एक खास पोस्टर लगाकर न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है, बल्कि अपना मोबाइल नंबर 7697442701 भी सार्वजनिक किया है. पोस्टर में साफ लिखा है कि अगर किसी राजस्व मामले में कोई कर्मचारी, दलाल या अन्य व्यक्ति काम के बदले पैसे की मांग करता है, तो संबंधित व्यक्ति सीधे तहसीलदार से संपर्क कर सकता है और कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.