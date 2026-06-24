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'पैसे मांगे तो सीधे मुझे फोन करो', तहसीलदार ने चैंबर के बाहर क्यों चस्पा किया अपना मोबाइल नंबर?

Narmadapuram News: नर्मदापुरम के सिवनीमालवा तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने के लिए तहसीलदार नितिन झोड़ ने एक अनोखी पहल की है. उन्होंने अपने चैंबर के बाहर एक पोस्टर लगाकर अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 24, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:45 AM IST
'पैसे मांगे तो सीधे मुझे फोन करो', तहसीलदार ने चैंबर के बाहर क्यों चस्पा किया अपना मोबाइल नंबर?

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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