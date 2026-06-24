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Narmadapuram News: नर्मदापुरम की सिवनीमालवा तहसील में एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, जिससे भ्रष्टाचार में शामिल लोगों और बिचौलियों की बेचैनी बढ़ गई है. तहसीलदार नितिन झोड़ ने अपने चैंबर के बाहर एक खास पोस्टर लगाकर न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है, बल्कि अपना मोबाइल नंबर 7697442701 भी सार्वजनिक किया है. पोस्टर में साफ लिखा है कि अगर किसी राजस्व मामले में कोई कर्मचारी, दलाल या अन्य व्यक्ति काम के बदले पैसे की मांग करता है, तो संबंधित व्यक्ति सीधे तहसीलदार से संपर्क कर सकता है और कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जनता को मिली सीधी पहुंच
तहसीलदार का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आम तौर पर अधिकारी अपने निजी संपर्क नंबर सार्वजनिक करने से बचते हैं, लेकिन नितिन झोड ने जनता से सीधे जुड़ने का रास्ता चुना है. इससे नागरिकों को बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे अपनी शिकायतें सीधे जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचा सकेंगे.
शिकायत के बाद प्रशासन सख्त
तहसीलदार के अनुसार हाल ही में राजस्व मामलों में पैसे की मांग और बिचौलियों की भूमिका को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं. कुछ लोगों ने इस संबंध में SDM को ज्ञापन भी सौंपा था. इन शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कदम उठाया है.
भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार
खास बात यह है कि ऐसे पोस्टर न सिर्फ तहसीलदार के चैंबर के बाहर, बल्कि नायब तहसीलदार और इंचार्ज तहसीलदार के चैंबर के बाहर भी लगाए गए हैं. इससे साफ पता चलता है कि तहसील प्रशासन अब पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. तहसील परिसर में इस पहल की काफी चर्चा हो रही है. लोगों का मानना है कि अगर इस सिस्टम को सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह राजस्व से जुड़े मामलों में अवैध वसूली और बिचौलियों की भूमिका को रोकने में बहुत मददगार साबित हो सकता है.
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