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नर्मदापुरम में आसमान से बरस रही आग! पारा 43 डिग्री के पार, स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव

Narmadapuram School Timing Change: नर्मदापुरम में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है. अप्रैल में ही पारा 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.  बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:35 PM IST
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नर्मदापुरम में आसमान से बरस रही आग! पारा 43 डिग्री के पार, स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव

Narmadapuram School Timing Change: नर्मदापुरम में गर्मी ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. पिछले पांच दिनों से तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. गुरुवार को प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया. इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी प्रदेश में सबसे अधिक तापमान यहीं रिकॉर्ड किया गया था. दिन के साथ-साथ रातों में भी गर्मी बढ़ने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. 

इसी बीच जिले में भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए कलेक्टर ने सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के समय में बदलाव किया है. अब नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा, जबकि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समयानुसार ही होंगी.

सड़कों पर पसरा सन्नाटा 
नर्मदापुरम में भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं. वहीं बाजारों में गन्ना जूस, चकरी और आइसक्रीम की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति बनने की संभावना है.

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लोगों से सावधानी बरतने की अपील
भीषण गर्मी के चलते स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी, इलेक्ट्रोल और धूप से बचाव के साधनों का उपयोग करें. साथ ही पानी वाले फलों के सेवन की भी सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें : भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए गुड न्यूज! भोपाल में बदला स्कूलों का समय, जानिए अब कब से लगेंगी कक्षाएं

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