Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3091859
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhहोशंगाबाद

नर्मदापुरम में दिनदहाड़े युवक की पिटाई, बेल्ट और लातों से बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में एक युवक की बेल्ट और लातों से बेरहमी से पिटाई की गई. मारपीट करने वाले युवक इतना आक्रोशित था कि वह पीड़ित को जमीन पर पटककर बेल्ट और थप्पड़ों से लगातार मारता रहा. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नर्मदापुरम में दिनदहाड़े युवक की पिटाई, बेल्ट और लातों से बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Young Man Beaten-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में दिनदहाड़े सरेआम एक युवक की पिटाई की गई है. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक बेल्ट और लातों से एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है. युवक का गुस्सा इतना बेकाबू था कि लोगों के रोकने के बाद भी वह नहीं माना. उसने सड़क से पत्थर उठाकर फेंका, पत्थर सड़क किनारे खड़ी एक महिला को जा लगा. यह घटना गुरुवार शाम करीब 4.15 बजे की बताई जा रही है. पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है. 

जमीन पर पटककर बेल्ट से पीटा
वायरल हुए वीडियो के अनुसार, एक युवक पीड़ित को जमीन पर पटककर बेल्ट और थप्पड़ों से लगातार मारता रहा. इस दौरान एक युवती ने दौड़कर मारपीट कर रहे युवक को रोकने की कोशिश भी की. कुछ देर बाद अन्य लोग मौके पर पहुंचे और मुश्किल से आरोपी युवक को पीड़ित से अलग किया और मामला शांत कराया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वह विक्षिप्त बताया जा रहा है. 

गर्ल्स स्कूल के गेट के पास हुई घटना
जानकारी के अनुसार, यह घटना गर्ल्स स्कूल के गेट के पास हुई है, जहां होम साइंस कॉलेज की ओर जाने वाला रास्ता भी है. वीडियो में दिख रही युवती ने जिस तरह से आरोपी को रोकने को कोशिश की, उसे देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है मामला छेड़छाड़ या किसी परेशानी करने वाली हरकत से जुड़ा हो सकता है. इस तरह की आशंका जताई जा रही है लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी 
वीडियो के सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह मारपीट क्यों हुई है. मारपीट करने वाला युवक कौन है और पीड़ित व्यक्ति की पहचान क्या है. वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक पूरी तरह आक्रोशित था.

यह भी पढ़ें-अजब MP का गजब मामला, पुलिस ने कार को पहनाई हथकड़ी, शराबी ड्राइवर को छोड़ा, देखें

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsNarmadapuram news

Trending news

Latest Satna News in Hindi
बीटेक छात्र ने छेनी-हथौड़े से काट डाली एयरपोर्ट की 9 इंच मोटी दीवार, क्या थी वजह?
mp news
अजब MP का गजब मामला, पुलिस ने कार को पहनाई हथकड़ी, शराबी ड्राइवर को छोड़ा, देखें
cg raipur news
बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर मोबाइल लेकर जेल के अंदर पहुंची प्रेमिका, बनाई रील फिर...
mp news
गांव के श्मशान में आधी रात चल रहा था टोटका, ग्रामीणों ने दो युवकों को पकड़ा
mp news
CM मोहन यादव ने संविदाकर्मियों को बताया 'हनुमान', नियमित पदों पर अवसर देने का भरोसा
Latest Ujjain News
उज्जैन में उठी हिंदू धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग
gwalior news
तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनआर को रौंदा..कार के उड़े परखच्चे, छात्र समेत 4 की मौके पर मौत
Mohan Yadav
4 प्रवेश द्वार, 22 फीट का त्रिनेत्र रुद्राकनी, CM ने किया पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण
mp news
लड़कियों को रिझाने के लिए युवक करता था वशीकरण के टोटके, मंत्र पढ़ते हुए निकलता था
mp news
शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी, टीकमगढ़ में 6 साल की बच्ची से टीचर ने की हैवानियत