नर्मदापुरम में दिनदहाड़े युवक की पिटाई, बेल्ट और लातों से बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Young Man Beaten-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में दिनदहाड़े सरेआम एक युवक की पिटाई की गई है. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक बेल्ट और लातों से एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है. युवक का गुस्सा इतना बेकाबू था कि लोगों के रोकने के बाद भी वह नहीं माना. उसने सड़क से पत्थर उठाकर फेंका, पत्थर सड़क किनारे खड़ी एक महिला को जा लगा. यह घटना गुरुवार शाम करीब 4.15 बजे की बताई जा रही है. पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है.

जमीन पर पटककर बेल्ट से पीटा

वायरल हुए वीडियो के अनुसार, एक युवक पीड़ित को जमीन पर पटककर बेल्ट और थप्पड़ों से लगातार मारता रहा. इस दौरान एक युवती ने दौड़कर मारपीट कर रहे युवक को रोकने की कोशिश भी की. कुछ देर बाद अन्य लोग मौके पर पहुंचे और मुश्किल से आरोपी युवक को पीड़ित से अलग किया और मामला शांत कराया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वह विक्षिप्त बताया जा रहा है.

गर्ल्स स्कूल के गेट के पास हुई घटना

जानकारी के अनुसार, यह घटना गर्ल्स स्कूल के गेट के पास हुई है, जहां होम साइंस कॉलेज की ओर जाने वाला रास्ता भी है. वीडियो में दिख रही युवती ने जिस तरह से आरोपी को रोकने को कोशिश की, उसे देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है मामला छेड़छाड़ या किसी परेशानी करने वाली हरकत से जुड़ा हो सकता है. इस तरह की आशंका जताई जा रही है लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस जांच में जुटी

वीडियो के सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह मारपीट क्यों हुई है. मारपीट करने वाला युवक कौन है और पीड़ित व्यक्ति की पहचान क्या है. वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक पूरी तरह आक्रोशित था.

